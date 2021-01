Justitsminister Nick Hækkerup (S) er ikke tilfreds med opførslen fra flere demonstranter lørdag aften.

Lørdag aften blev der kastet genstande mod politiet under en demonstration mod coronarestriktioner, og det er ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) "totalt uacceptabelt.

- Alle har ret til at demonstrere. Selvfølgelig. Men desværre ser vi igen, at en demonstration må opløses af politiet, og at politiet mødes med flaskekast og lignende. Totalt uacceptabelt.

- Politiet kommer naturligvis til at gå benhårdt efter at drage vandalerne til ansvar. Fuld opbakning til politiet, lyder det i hans kommentar.

Københavns Politi måtte opløse demonstrationen lidt efter klokken 20.00 på grund af uroligheder. Den var ellers sat til at vare til klokken 23.00.

Undervejs skrev politiet på Twitter, at man skulle holde sig væk fra H.C. Ørstedsvej og Rosenørns Allé på Frederiksberg, hvor demonstranterne opholdt sig på daværende tidspunkt.

Mange hundrede deltog ved demonstrationen.

Flere politiske profiler udtrykker også forargelse over en dukke med et billede af Mette Frederiksen som ansigt, som var hejst op i en mast. På dukken hænger et skilt med ordene "hun må og skal aflives".

Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, kalder det på Twitter for "stærkt ubehageligt", mens Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, på samme medie kalder det "uanstændigt".

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, kalder optøjerne for "vanvittigt" og personerne, der var skyld i det, for "tåber".

Bag demonstrationen, der foregik lørdag aften, står gruppen "Men in Black", som ellers inden havde betonet vigtigheden i, at den foregik fredeligt.

Demonstranterne startede ved Forum Station på Frederiksberg lidt efter klokken 18 og fortsatte ind mod centrum.

Cirka klokken 19.15 nåede gruppen tilbage til Forum Station, hvor de blev, indtil politiet gik i gang med at opløse forsamlingen.

"Men in Black" arrangerede også tidligere demonstrationer i Aalborg og København, der endte med optøjer og flere anholdelser.

Det foregik den 9. januar, hvor i alt 23 blev anholdt, og syv senere blev varetægtsfængslet.

Også den 19. december arrangerede "Men in Black" en demonstration i København. Her begik deltagerne omfattende hærværk ved blandt andet at overmale husmure og butiksvinduer med graffiti.

/ritzau/