Når afviste asylansøgere ikke vil rejse er de forhold, man byder dem på Center Ellebæk, okay, siger minister.

Udlændingecenter Ellebæk i Nordsjælland, hvor der bor afviste asylansøgere, er et af de værste steder, Europarådets komité til forebyggelse af tortur (CPT) har set i hele EU.

Den danske regering har dog ikke umiddelbart tænkt sig at ændre væsentligt på forholdene på centeret, lyder det fra justitsminister Nick Hækkerup (s).

- Grundlæggende kommer vi til at blive ved med at have et center som Ellebæk, som ligner et fængsel, og hvor det ikke skal være rart at være. Dem, der opholder sig der, skal motiveres til at rejse ud af Danmark, siger han

- Det er folk, som er kommet hertil, og som har fået deres sag grundigt behandlet. Det er blevet konstateret, at de ikke har noget grundlag for at opholde sig her. De skal rejse ud af landet, og det her er et skub i ryggen.

De afviste asylansøgere, som bor på Ellebæk, har ikke gjort noget kriminelt.

De er alligevel frihedsberøvet bag tremmer. Det er blandt andet for, de danske myndigheder er bange for, at de finder på at gå under jorden, inden de kan sendes hjem.

Spørgsmål: Komitéen siger, at idéen om motivationsfremmende frihedsberøvelse er uacceptabel og imod menneskerettighederne. Hvorfor mener regeringen, at det er i orden?

- Det er vi simpelthen uenig i, siger Nick Hækkerup.

- Det er vores holdning, at når man har fået at vide, at man ikke kan opholde sig i Danmark, men man ikke rejser ud, så synes vi sådan set, at det er okay, at man byder folk nogle forhold, som dem der er på Ellebæk.

Spørgsmål: Hvorfor skal man behandle ikkekriminelle udlændinge som kriminelle?

- Det er, fordi de ikke vil medvirke til deres udrejse, efter de har fået deres sag grundigt behandlet.

De danske myndigheder er ikke tvunget til at rette ind efter kritikken. Men CPT opfordrer danske myndigheder til at ændre forholdene. Eller at flytte migranterne til andre steder.

/ritzau/