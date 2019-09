To hjemløse blev tidligere på måneden frifundet for at have sovet nær Rundetårn. Støttepartierne Enhedslisten, Radikale og SF vil fortsat af med forbuddet mod hjemløselejre, og efter efterårsferien vil regeringen se på reglerne for forbuddet. (Arkivfoto) Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix