Nick Hækkerup (S) har iværksat flere undersøgelser i teledatasag. De kan føre til fyringer, siger ministeren.

Den nyslåede justitsminister Nick Hækkerup (S) fortæller i forbindelse med den store teledatasag og annonceringen af en stor undersøgelsen, at ingen er fredet.

Sagen omhandler en fejl hos politiet, hvor teledata i over 10.700 sager kan være fejlagtige. Selv om fejlen blev fundet og rettet den 8. marts oplyste Rigspolitiet først om den den 13. juni.

- Det virker mildest talt underligt, og jeg har svært forstå, at der skulle gå 100 dage, før der blev gjort opmærksom på dette her.

- Uden at være den store konspirationsteoretiker, så virker det også underligt, at det kommer frem lige efter folketingsvalget.

- Der kan være gode hensyn, som jeg ikke kender. Men en kommission må redegøre for dem. Vi skal vide, hvad der er gjort og hvornår, siger justitsminister Nick Hækkerup tirsdag.

Tirsdag har han annonceret oprettelsen af en uvildig styregruppe, der skal gennemgå retssager, hvor fejlagtige data kan have spillet en rolle, samt en større redegørelse fra Rigspolitichefen og Rigsadvokaten om den.

Den redegørelse skal være færdig den 6. september.

- Når den er færdig, så skal jeg og Folketinget tage stilling til, om der skal foretages mere. Det kan sagtens være, at der skal foretages ansættelsesretslige skridt. Men det kan selvfølgeligt også være, at alt er fint.

- Men altså, nu får Rigspolitiet lov til at redegøre for dette her. Så må vi se, hvad det giver anledning til. Ingen er trukket hen til skafottet, men heller ingen har fået helle.

- Jeg vil have at vide, hvad der er foregået, og så vil jeg træffe mine konklusioner, siger Nick Hækkerup.

Han fortæller, at undersøgelsen også dækker embedsværket inklusiv hans eget departement og dettes departementschef Barbara Bertelsen.

/ritzau/