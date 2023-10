Chefredaktøren for det franske satiremagasin Charlie Hebdo, Gérard Biard, gik mandag i flæsket på den danske statsminister efter at have læst en oversættelse af regeringens nye lovforslag, der blandt andet vil kriminalisere at brænde koraner.

»Da Mette Frederiksen støttede Charlie Hebdo og disse værdier, var hun ikke oprigtig,« lyder det nu fra den franske chefredaktør.

Chefredaktøren reagerer på et citat fra 2015, hvor Mette Frederiksen kaldte et terrorangreb på satiremagasinet, der havde trygt en karrikatur af Muhammed, for et angreb på »det frie ord, den frie pen, vores demokrati og vores ytringsfrihed« og delte samtidig billeder med teksten 'Je suis Charlie' – på dansk: Jeg er Charlie.

B.T. har forelagt kritikken for Statsministeriet for at få svar på kritikken fra hestens egen mund. Men kritikken blev sendt videre til en anden stald. Nemlig Justitsministeriet.

Justitsministeren ved tilsyneladende, hvad hans partileder tænkte og følte tilbage i 2015.

»Selvfølgelig var hun oprigtig,« siger justitsminister Peter Hummelgaard.

Hvor ved du det fra?

»Fordi jeg for det første var til stede og for det andet, fordi jeg sidder i regering under hendes ledelse. Og jeg skal ikke kunne sige, om Charlie Hebdos redaktør er blevet præsenteret ordentligt for, hvad det er vi rent faktisk foreslår med det her lovforslag,« siger justitsministeren, der ikke var tilstede under mindemarchen i Paris, oplyser ministeriet efter interviewet.

Men hvordan ved du, at hun var oprigtig? Er det noget, hun har sagt til dig før det her interview, eller er det en fornemmelse, du har?



»Jeg har ingen som helst grund til at tro, at det ikke skulle være oprigtigt«

Men hvordan ved du, at Mette Frederiksen var oprigtig? Er det noget hun har sagt til dig før det her interview? Fordi Statsministeriet har jo henvist til justitsministeriet og sagt, at det er dig, der skal tage den her.

»Jeg har ingen grund til at tro, at hun ikke var oprigtig«

Men hvad er det, du bygger det på? Er det bare en fornemmelse, eller har hun sagt det til dig?



»Jamen jeg tror ikke, jeg forstår spørgsmålet?«

Jeg spørger bare, om Mette Frederiksen har sagt til dig, om hun var oprigtig eller ej? Altså har hun sagt noget, efter den her artikel er blevet fremlagt, og du er blevet sendt i byen for at skulle kommentere kritikken. Har hun så sagt, at hun var oprigtig i 2015, eller hvordan ved du, at hun var oprigtig?



»Jeg kommenterer de spørgsmål, der vedrører både ris og ros og af vores lovforslag om at forbyde utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning.«

Han angriber Mette Frederiksen på, at det ikke kan være oprigtigt ment, at hun sagde de her ord på baggrund af lovforslaget, som I nu har præsenteret. Og derfor spørger jeg bare dig, hvordan du ved, at det var oprigtigt ment?

»Jamen fordi jeg kender vores statsminister, og jeg har ingen grund til at tro, at det ikke er oprigtigt ment. Jeg har fulgt hendes politiske arbejde i mange år, jeg har siddet i regeringen under hendes ledelse, så selvfølgelig er jeg af den fuldstændige overbevisning, at det er oprigtigt ment.«

Justitsminister: Chefredaktør har misforstået lovforslaget

Ifølge justitsministeren så beror Gérard Biards kritik af Mette Frederiksen på, at han må have misforstået lovforslaget, selvom chefredaktøren har læst forslaget igennem.

»Jeg synes, det virker til at hvile på den fejlpræmis, at vi skulle gå ind på den ene eller anden måde og regulere kritik af islam eller satire af islam eller lignende. Det er mig bekendt ikke noget som helst af det, som Charlie Hebdo-magasinet eksempelvis bedriver af satire og kritik, som vil blive omfattet af det her lovforslag.,« siger justitsministeren og fortsætter:

»Med al respekt for redaktøren for Charlie Hebdo, så tror jeg, at det her punkt hviler på en præmis, hvor redaktøren måske tror, at det her lovforslag er bredere, end det egentlig er.«

Det tror jeg overhovedet ikke, at han tror. Nu sagde du jo også før, at lovforslaget ikke begrænser det, Charlie Hebdo laver, og at I ikke begrænser kunstnernes frihed. Men det er jo en begrænsning, når du siger, at det kunst som den dansk-iranske kunstner Firoozeh Bazrafkan lavede, som var at ødelægge en koran på et rivejern, fordi det skulle handle om undertrykkelse af kvinder, at det må hun ikke lave længere?



»Men vi har i forvejen cirka 425 forskellige indskrænkninger i ytringsfriheden. Og det regeringen lægger op til, det er jo så nu nummer 426, fordi vi mener, at ud fra en samlet afvejning af vores sikkerhedshensyn, så er det ikke hensigtsmæssigt, at vi har enkelte personer, der går rundt og ødelægger genstande, som kan fremprovokere en type reaktioner.«

Men er det eller er det ikke en begrænsning, når man siger til en kunstner, at det, du laver med din kunst, det må du ikke længere lave?



»Det vil jo være det klare udgangspunkt, men vi skærmer jo ikke for, at man ikke på alle mulige andre måder kan give udtryk for sin kritik. Vi siger, at her er der nogle genstande, som vi beder om, at vi behandler med den fornyende almindelige respekt.«

Jamen det er vel så stadig også en begrænsning, når man siger til kunstnere, at du må ikke lave det kunst, som du laver?

»Det vil udgangspunktet være, ja.«

