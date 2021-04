Nick Hækkerup (S) oplyser, at flere hjemmeside torsdag er politianmeldt for at tilbyde falske coronapas.

Efter at Falck og hjemmesiden sundhed.dk har politianmeldt hjemmesider, hvor man kan printe falske coronapas og negative svar på coronaprøver, forventer justitsminister Nick Hækkerup (S), at bagmænd bag falske coronapas bliver straffet.

Det siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Jeg synes, at det er dybt forkasteligt, at der er personer, der på denne måde sætter alle danskeres helbred på spil og forsøger at omgå de retningslinjer, som vi i fællesskab må følge for at holde smittespredningen nede, lyder det fra justitsministeren.

- Det er en hån mod alle de mennesker, der i over et år har taget deres forholdsregler og passet på for vores allesammens bedste.

- Derfor har jeg også en klar forventning om, at den her form for snyd vil blive straffet.

Tidligere torsdag oplyste Morten Elbæk Petersen, der er direktør for Sundhed.dk, at Sundhed.dk har politianmeldt en unavngiven hjemmeside, hvor man kunne lave et falsk coronapas.

Senere torsdag kunne Falck oplyse, at selskabet har politianmeldt en side, hvor man kan lave en falsk udgave af testresultat med Falcks logo på.

Nick Hækkerup oplyser, at "flere hjemmesider" torsdag er blevet politianmeldt for at tilbyde falske coronapas. Samt at politiet håndterer anmeldelserne og ser på, om siderne kan lukkes ned.

I den skriftlige kommentar henleder justitsministeren også opmærksomheden på, at der er indført særlovgivning for kriminalitet, der er coronarelateret.

- Vi har også indført dobbeltstraf for coronarelateret kriminalitet, og det vil i sidste ende være op til domstolene at tage stilling til, om sager som disse falder under strafskærpelsen, skriver han.

Det har ikke været muligt at spørge ind til justitsministerens kommentar.

