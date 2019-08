Nick Hækkerup og andre politikere har reageret med bekymring, efter at endnu en eksplosion ramte København.

Det er en bekymret justitsminister, der lørdag formiddag udtaler sig efter nattens eksplosion ved en lokal politistation på Nørrebro i København.

- Politiet efterforsker bredt nu, men det er klart, at det giver anledning til ekstra bekymring, når det er anden gang inden for en uge, at en af vores myndigheder bliver udsat for en eksplosion, siger Nick Hækkerup (S) til TV2.

Justitsministeren henviser til, at der tirsdag aften også var en eksplosion ved Skattestyrelsen på Østerbro.

Nick Hækkerup besøgte lørdag formiddag gerningsstedet ved politistationen på Nørrebro.

Københavns Politi mener, at begge eksplosioner er resultatet af bevidste handlinger.

Andre politikere på Christiansborg er bestyrtede over handlingerne.

Venstres retsordfører, Inger Støjberg, vil give politiet fred og ro til at få opklaret sagerne.

- Men problemet er jo, at vi har set noget lignende i Malmø, og Danmark må aldrig nogensinde blive Sverige, og København må aldrig blive Malmø, siger hun til Ritzau.

Den svenske by har været ramt af mange eksplosioner i år.

Spørgsmål: Har politiet nok ressourcer?

- Jeg mener, det er en lidt anden diskussion. Vi er altid villige til at diskutere ressourcer til politiet, men de her eksplosioner er skabt for at skabe utryghed og for at forsøge at destabilisere hverdagen, siger Inger Støjberg.

Morten Østergaard, politisk leder hos De Radikale, mener, at et "angreb på politiet er et angreb på os alle sammen".

- I Danmark skal ingen frygte, at deres arbejdsplads sprænges i stykker, skriver han på Twitter.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, kalder det "uhyggeligt", at der inden for samme uge har været to angreb på offentlige myndigheder.

- Jeg håber virkelig, at de ansvarlige bliver fundet snart. Ingen offentligt ansatte skal være bange for at gå på arbejde, skriver hun på Twitter.

/ritzau/