Der skal afsættes 100 ekstra betjente til mere lokalt politi, som uopfordret skal opsøge utrygge borgere.

Allinge. Det er nogen tid siden, at den klassiske landbetjent blev afskaffet, men justitsminister Søren Pape Poulsen (K) drømmer om at indføre den moderne landbetjent.

Det kommer han ind på i sin tale lørdag formiddag på Folkemødet på Bornholm. Han ønsker mere lokalt politi, som uopfordret skal opsøge fru Jensen eller andre borgere, der føler sig utrygge.

- Jeg vil sørge for, at der i første omgang tilføres mere end 100 betjente til de lokale politiopgaver fordelt ud over landet.

- Jeg siger ikke, at jeg vil genindføre den gamle landbetjent, som både kunne udstede pas og kørekort. Det er ikke der, fokus skal være. Fokus skal være på det nære, tryghedsskabende politiarbejde, siger han.

Derfor foreslår han et "nærhedsudspil", som skal gøre politiet mere lokalt og skabe tryghed.

I forbindelse med finansloven for i år aftalte regeringen og Dansk Folkeparti, at der i løbet af en fireårig periode skal ansættes 600 nye betjente.

Ud over den ordning skal politiet tilføres mere end 100 betjente, lyder ambitionen.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har et projekt, hvor politiet enten besøger eller ringer til borgere, der har følt sig utrygge.

Og det skal bredes ud til hele landet i samtlige politikredse.

Betjentene skal være mere lokalt orienterede og placeret på landets politistationer. Dermed bliver der ikke tale om den klassiske landbetjent med fast base i mindre lokalsamfund, men en moderne slags.

Efter sommerferien vil han sammen med resten af regeringen forsøge at skabe opbakning til sit forslag.

/ritzau/