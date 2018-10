Et centralt element i regeringens plan mod parallelsamfund får hård kritik for i praksis at diskriminere.

København. Det vil føre til ulighed for loven, hvis Folketinget vedtager at indføre zoner med skærpet straf. Sådan lyder advarslen fra flere jurister.

Advarslerne kommer forud for, at Folketinget torsdag skal diskutere en del af regeringens plan mod parallelsamfund.

Idéen er, at politiet skal kunne udpege et særligt område til skærpet strafzone. Her skal visse typer af kriminalitet straffes markant hårdere i en periode.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har understreget, at det ikke er beboerne i de skærpede strafzoner, der skal straffes dobbelt. Det skal alle, der begår kriminalitet i de udpegede områder.

Dermed er der lighed for loven, mener regeringen.

- Det er ikke afhængigt af, hvor man bor. Det er afhængigt af, hvor man begår sin kriminalitet, har Løkke tidligere forklaret over for Folketinget.

Men Advokatrådet og den uafhængige tænketank Justitia er af en anden opfattelse. Kriminalitet begås nemlig ofte spontant. Og ofte i nærheden af, hvor man bor. Det forklarer Justitias vicedirektør, Birgitte Arent Eiriksson.

- Selv om det i teorien vil være alle personer, der bliver straffet dobbelt, når de går ind i zonen og laver kriminalitet, vil det i praksis være de mennesker, der bor i zonen, der bliver ramt.

- Vi taler pludselig om en særlig samfundsgruppe, som oftere vil blive straffet dobbelt så hårdt for den samme kriminalitet, som begås andre steder i Danmark, siger hun.

Straffeloven giver faktisk allerede domstolene mulighed for at skærpe straffen, hvis forbrydelserne er led i et bandeopgør. Det påpeger Advokatrådet i sit høringssvar til forslaget.

- Geografisk skærpede strafzoner strider derimod imod de almindelige principper om lighed og forudsigelighed i retsstaten, vurderer Advokatrådet.

Også Amnesty advarer mod zonerne. Menneskeretsorganisationen mener, at de er udtryk for indirekte diskrimination.

- Der er næppe tvivl om, at de fordoblede straffe af alle berørte vil blive opfattet som tiltag, der er særligt målrettet nærmere bestemte sociale og etniske grupper i de belastede boligområder, skriver Amnesty.

