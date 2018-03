- Det må forventes at blive en stor udfordring for regeringen at få nedlagt forbud mod bande, mener jurist.

København. Det er rettidig omhu, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har sendt et lovforslag i høring, som giver 40 dages ubetinget fængsel, hvis man viderefører en forbudt eller opløst bande.

Det mener lektor, dr.jur. Frederik Waage, Syddansk Universitet. Han understreger, at lovforslaget kun træder i kraft, hvis Rigsadvokaten konkluderer, at banden Loyal To Familia kan opløses og siden vinder en retssag.

- Med lovforslaget søger regeringen at vise rettidig omhu. Hvis man formår at få rejst en sag mod Loyal To Familia, og hvis man i sidste instans når frem til, at man kan opløse banden, så har man bedre redskaber til at håndtere denne opløsning af foreningen, siger Frederik Waage.

En voldelig forening kan efter Grundloven forbydes. Lovgivningen stammer fra 1939, og ingen forening er opløst siden 1920'erne. Hvis Rigsadvokaten mener, at banden kan forbydes, skal han nedlægge et foreløbigt forbud og straks anlægge sag om opløsning.

Spørgsmål: Kan sagen gå hele vejen til Højesteret, fordi den forbyder en forening?

- Jeg tror, at der ikke er nogen tvivl om, at sagen kommer for Højesteret. Det er et principielt spørgsmål. Det må forventes at blive en meget stor udfordring for regeringen at nedlægge forbud mod Loyal To Familia, mener Frederik Waage.

- Den første store hurdle er, om man overhovedet kan få fastlagt, at der er tale om en forening i Grundlovens forstand. Det er ikke sikkert, at man har de fornødne holdepunkter for at betegne Loyal To Familia som en forening.

Det er et af de største forfatningsretlige spørgsmål for tiden. Regeringen skal overbevise en domstol om, at det er en forening, som fungerer i et ikkelovligt øjemed, påpeger Frederik Waage.

Spørgsmål: Skyldes din skepsis, at Rigsadvokaten før har afvist at opløse Hizb-ut-Tahrir?

- Ja. Vi har eksempler med Hizb-ut-Tahrir, som man ikke har fundet det muligt at opløse, siger Frederik Waage.

