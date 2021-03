To dømte har fået fordoblet straf, fordi forbrydelserne skete i sammenhæng med corona. Professor undrer sig.

Fredag blev en 30-årig kvinde idømt to års ubetinget fængsel, og tirsdag blev en 23-årig mand idømt et år og tre måneders ubetinget fængsel.

De har to ting tilfælles. De er begge dømt for deres rolle ved urolighederne under en coronademonstration i København 9. januar, og de har begge fået enten hele eller dele af straffen fordoblet.

Det skyldes, at paragraf 81d blev taget i anvendelse. Den fordobler straffen for visse forbrydelser, hvis de er relateret til corona.

Og netop det faktum, at corona-uro giver hårdere straffe, har juraprofessor emeritus ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard svært ved at se rimeligheden i.

- Principperne om lighed for loven og proportionalitet i strafudmålingen er grundlæggende i strafferetten. Og dem er det ikke let at få øje på, når straffen fordobles, skriver han i en skriftlig kommentar.

- Det er svært at se rimeligheden i, at straffen i forbindelse med coronauro skal være det dobbelte af straffen i forbindelse med andre uroligheder.

- Den offentlige orden og sikkerhed forstyrres jo hverken mere eller mindre, fordi urolighederne har baggrund i coronasituationen. Og de sten, der kastes mod politiet, rammer jo hverken mere eller mindre hårdt end ved andre optøjer, skriver Jørn Vestergaard.

Paragraf 81d blev vedtaget i Folketinget sidste år og kan bruges til at fordoble straffen, hvis forbrydelsen "har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark".

Bestemmelsen blev indført, fordi man frygtede optøjer i gaderne under epidemien, og at politiet kunne blive udsat for vold og trusler.

Den 30-årige kvinde, der er mor til to, holdt en tale inden demonstrationen 9. januar. Hun spurgte blandt andet de fremmødte, om de var "klar til at smadre byen på en ikkevoldelig måde". 16 betjente kom til skade under demonstrationen.

Den 23-årige blev kendt skyldig i at kaste sten mod politiet, grov forstyrrelse af den offentlige orden, for forsøg på grov vold og for at tilskynde andre til at angribe politiet. Retten valgte at bruge corona-bestemmelsen i de fleste af forholdene, men valgte ikke at bruge den i forholdet om forsøg på grov vold.

Trine Baumbach, der er lektor i strafferet ved Københavns Universitet, kalder paragraffen for "demokratiets pris".

- Det er et politisk spørgsmål. Flertallet i Folketinget bestemmer, hvilke værdier det danske samfund skal bygge på, og herunder bestemmer de også, hvad strafværdigheden af forskellige forbrydelser skal være.

- De har bestemt det her. Om jeg ville gøre det samme, det er i og for sig ligegyldigt, siger hun.

Regeringens støttepartier har kritiseret brugen af paragraffen. De Radikale har kaldt den 30-åriges dom på to år for grotesk.

Socialdemokratiets retsordfører har til TV2 kaldt dommen "et klart signal".

Statsminister Mette Frederiksen (S) afviste tirsdag at svare på spørgsmål om dobbeltstraf for coronakriminalitet.

Over for Jyllands-Posten forsvarer justitsminister Nick Hækkerup (S) dobbeltstraf.

- Her er der behov for, at vi som samfund markerer, at vi står altså på politiets side, siger han til avisen.

/ritzau/