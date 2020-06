Søren Pind har forklaret, at han delte bekymring om Støjberg-instruks med den daværende statsminister.

Det vil være nærliggende at indkalde tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at vidne for Instrukskommissionen.

Det siger Jens Elo Rytter, der er juraprofessor på Københavns Universitet, efter at tidligere justitsminister Søren Pind har fortalt, at han delte sin bekymring for adskillelse af asylpar med Lars Løkke Rasmussen.

- På den baggrund vil jeg sige, at hvis man vil have det fulde billede, vil det være nærliggende at indkalde Lars Løkke Rasmussen, siger Jens Elo Rytter.

Inger Støjberg, som i dag er næstformand i Venstre, undersøges lige nu af Instrukskommissionen for instruksen om, at ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet måtte indkvarteres med en ægtefælle eller samlever.

Den blev givet i februar 2016, da Inger Støjberg var udlændinge- og integrationsminister.

Søren Pind har fredag forklaret, at han dengang orienterede Lars Løkke Rasmussen om, at han var "bekymret" for det, der foregik i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

- Min erindring er, at det foregik på sms, og at det ikke udløste den store begejstring. Det er ikke en hverdagsting, at en minister henvender sig til statsministeren, fordi han er bekymret for, om loven bliver brudt. Jeg kan ikke huske, jeg har gjort det i andre sammenhænge, siger Søren Pind i kommissionen.

