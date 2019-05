Det er vigtigt at vide, hvem der krydser et lands grænser, mener EU-chef, som dog er imod tung grænsekontrol.

Engang blev grænseposterne i EU revet ned. Nu er de i visse lande - herunder Danmark - slået op igen, og det er EU-landenes "suveræne ret" at meddele, om de ønsker grænsekontrol.

Formanden for EU-Kommissionen har før advaret om, at kontrol af grænser mellem medlemslandene er en trussel mod EU's indre marked.

Den holdning er han ikke løbet fra, men han udtrykker nu forståelse for Danmark, hvor et politisk flertal ønsker kontrol, og andre EU-lande med samme politik.

- Jeg har en vis forståelse. Nej, jeg har fuld forståelse for de lande og regeringer, som ønsker at vide, hvem der kommer ind på deres territorier og hvorfor. Det er essentielt, siger Jean-Claude Juncker til Ritzau.

Kommissionsformanden, hvis mandat udløber 31. oktober, mener dog, at det skal gøres på en anden måde, end det sker nogle steder.

- Vi er nødt til at have en god blanding mellem ekstern og intern grænsebeskyttelse. Men jeg bryder mig ikke om den tunge interne kontrol, siger han.

Mandag har Venstre med statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen fremlagt et forslag om "permanent grænsekontrol".

EU-Kommissionen skriver i et svar til Ritzau, at det er medlemslandenes "suveræne ret" at meddele, om de fører kontrol ved grænsen.

Det skal meddeles hvert halve år, og det er ikke noget, kommissionen giver grønt lys til - eller det modsatte. Men man forventer, at "ånden i anbefalinger" fra 2017 respekteres.

En massiv forstærkning af EU's ydre grænser er det rette svar på udfordringer med migranter fra tredjelande, mener formanden for EU-Kommissionen.

Han udtrykker en skuffelse over, at EU-landene ikke vil være med i det tempo, som han finder nødvendigt.

- Vi har foreslået at bringe antallet af grænsevagter op på 10.000 i år 2020.

- Det undrer mig, at mens alle beder om styrkelse af grænserne, så er de ikke med, når vi fremlægger forslagene, siger han - og tilføjer:

- Men det kommer de (EU-landene, red.).

/ritzau/