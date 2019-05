Sangerinde Julie Berthelsen er en del af B.T.'s kendispanel, Kendte Stemmer, der løbende vil kommentere valgkampen.

Da hun så den første partilederrunde på DR tirsdag aften, blev hun ikke vred over Rasmus Paludans udtalelser. Men hun blev derimod vred og pinlig over den måde, de andre politikere håndterede ham.

Det gjorde mig vred, da...

»... de kom ind på udlændingepolitikken. Alle vil synes, Paludan er svær, men han gjorde mig faktisk ikke vred. Det kunne jeg ikke bruge min energi på. Det er faktisk skægt at sige det sådan, men på en eller anden måde er han bare politisk ukorrekt.«

Det fik mig til at smile/grine, da...

»Jeg tror måske, jeg smilede med, da Søren Pape fortalte om ham, der var 70 år og stadig arbejdede nogle få timer, var gammeldags gift og skulle hjem til varm middag. Alle havde smil tilovers der, for det var en rar historie. Det gør ikke noget, det også handler om mennesker.«

Debattens stærkeste argument kom, da...

»Lars Løkke Rasmussen på et tidspunkt siger, at det er let at lave ønskesedler, men de skal også finansieres. Generelt fik han forsvaret sig godt. Han beholdt sin integritet og menneskelighed. Så da han sagde det, tænkte jeg også: 'Det er et stort stykke hårdt arbejde'.«

Kendte Stemmer B.T. har allieret sig med en række kendte, som har takket ja til at udgøre B.T.s kendispanel under valgkampen. De vil, løbende og på skift, kommentere debatter, politikere, partier, valgløfter, og hvad der ellers er iøjnefaldende og omdiskuteret under valgkampen. Kendispanelet består af: Tv-værten Bubber

Sangerinden Julie Berthelsen

Kendisfrisøren Dennis Knudsen

Skuespiller og filminstruktør Charlotte Sachs Bostrup

Tidligere topcykelrytter Chris Anker Sørensen.

Det var tåkrummende pinligt, da....

»Det blev ekstra pinligt til sidst, da Løkke og Wammen blev tvunget til at sige, at de ikke vil arbejde sammen med Paludan. Kunne I Ikke bare være enige om en ting? Det er ikke Paludans retning, vi skal gå, så hvorfor skal det være så svært for dem at se hinanden i øjnene og sige: 'Vi er enige'. De prøvede at bruge det mod hinanden på en måde, jeg synes var pinlig.«

Det overraskede mig mest, da...

»Pensionen skulle diskuteres. At det ikke er åbenlyst for alle, at den selvfølgelig ikke kan blive ved med at stige, og der blev rodet meget rundt i aftalen nu, og hvordan man ser det fremadrettet. Nogle gange tænker man: 'Hold nu op'.«

Han/hun gjorde det bedste indtryk, fordi...

»Må man sige to? Pia Olsen Dyhr, fordi hun lægger mest vægt på, at de har hørt, hvad de unge råber på i forhold til klimaet. Hun bad mest til, at vi begynder at høre efter, hvad de unge siger, og der skal handles. Det, synes jeg, hun har ret i. Men jeg kunne også godt lide Anders Samuelsens tankegang om ny teknologi. De to ting kan jo spille sammen.«

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udskrev tirsdag den 7. maj folketingsvalg fra Folketingets talerstol.

Valget skal afholdes grundlovsdag den 5. juni, og dermed kommer valgkampen til at vare 29 dage.