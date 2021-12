I sin tid i politik tog han turen fra formand for Danmarks Kommunistiske Parti til erhvervsminister.

Tilbage i 2015 var det efter menneskealder i dansk politik definitivt slut for Ole Sohns politiske karriere, da han forlod Folketinget.



Forud for afgangen lå nogle turbulente politiske år for Sohn, der blandt andet betød et dramatisk farvel til en ministerpost og hans parti, SF.

De fleste vil i dag nok huske Ole Sohn fra tiden som mangeårigt folketingsmedlem og del af SFs ledelse. Og måske også for et foto af et kindkys med DDR-lederen Erich Honecker, der endte med at blive begyndelsen på enden for tiden i toppolitik for Ole Sohn.

Landsmøde hos DKP. Dan Lundrup, Ole Sohn, Ingmar Wagner samt formanden Jørgen Jensen "trøster" partisekretær Poul Emanuel, der ved starten på landsmødet faldt så uheldigt at foden skulle i gibs - derfor krykkerne. Foto: Erik Jepsen Vis mere Landsmøde hos DKP. Dan Lundrup, Ole Sohn, Ingmar Wagner samt formanden Jørgen Jensen "trøster" partisekretær Poul Emanuel, der ved starten på landsmødet faldt så uheldigt at foden skulle i gibs - derfor krykkerne. Foto: Erik Jepsen

Ole Sohn havde ellers siden han første gang blev valgt til Folketinget for SF i 1998, rykket sig tættere og tættere på magtens centrum som en central profil i partiets ledelse. I 2011 blev han erhvervs- og vækstminister i Helle Thorning Schmidts første regering.

Det var han frem til efteråret 2012, hvor efterdønningerne af et betændt formandsopgør i SF og en række sager om Sohns kommunistfortid fik ham til at melde sin afgang som minister.

DONG-sagen i 2014 endte med at sende SF igennem en voldsom og meget offentlig krise. Partiprofiler på stribe, blandt andre Astrid Krag, Ida Auken, Mathias Tesfaye og Jesper Petersen forlod alle inden for kort tid SF.

Også Ole Sohn vinkede i 2014 farvel til folkesocialisterne, og meldte sig ind i Socialdemokratiet.

Ole Sohn DONG SF møde i DGI byen Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Ole Sohn DONG SF møde i DGI byen Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Jeg havde det på det sådan, at der ikke var nogen vej udenom at sige farvel. Jeg kunne ikke se mig selv pludselig skulle til at være i opposition til det regeringsgrundlag, jeg selv havde været med til at lave fra starten af,« siger Ole Sohn i dag.

»Måske var der en anden kultur i Socialdemokratiet, men den kultur svarede egentlig meget til det jeg kendte fra mine unge dage, hvor jeg var fagforeningsformand, så jeg synes egentlig ikke, at var så en så stor forandring at skifte,« siger han.

Ole Sohn er stadig medlem af Socialdemokratiet. I dag er han selvstændig konsulent og lever af at rådgive virksomheder og organisationer og holde foredrag.

Ole Sohn husker tilbage på sin tid i politik med glæde, men det er også dét og han savner ikke at være med. For han er ikke ubetinget begejstret for den måde, dansk politik foregår på i dag.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, det bliver mere og mere useriøst. Især den måde politikerne - og det gælder begge fløje - bruger deres tid på sociale medier,« siger Ole Sohn.

Han mener, at fokus på konflikter både hos politikere og medier er ved at tage overhånd.

»Konfliktstof er selvfølgelig ikke noget nyt, men der er meget mere af det. Og når det så kommer igennem tågehorns-ekkokammeret på Facebook, går det hele jo fuldstændig bananas. Det er med til at understrege, at jeg ikke savner at være med i politik i dag,« siger Ole Sohn.