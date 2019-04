Det har været en helt igennem god forretning for advokatfirmaet Nielsen Nørager og partner Anders Valentiner-Branth at arbejde for Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning i 2018.

Som beskrevet i B.T. mandag fik Nielsen Nørager honorarer for 14,7 millioner kroner fra 2016 til 2018 for at levere blandt andet juridisk bistand til forvaltningen. Ifølge eksperter er det sket i strid med udbudsloven.

I dag kan B.T. så fortælle, at Anders Valentiner-Branth alene i 2018 fik honorarer for 7,8 millioner kroner. Det viser en opgørelse, som B.T. har lavet på baggrund af en aktindsigt.

Fordeles pengene på arbejdsåret 2018 - som fratrukket fem ferieuger var på 227 dage - svarer det til, at advokaten og hans firma med en timeløn på 2.350 kroner har fået udbetalt 34.000 kroner om dagen af kommunen.

De store honorarer får nu flere politikere i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune op af stolen.

»Det virker stærkt foruroligende, at kommunen bruger så mange penge på én advokat og ikke overholder almindelige udbudsregler,« siger Lars Weiss, der er medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet og medlem af kommunens vagthund, Intern Revision.

Udbetalingerne til Anders Valentiner-Branth og Nielsen Nørager tog fart fra 2016, efter at advokaten skiftede job fra Horten til netop Nielsen Nørager. Efterfølgende blev han i strid med udbudsreglerne sluset ind i kommunen som fast kommunal husadvokat, der giver særlig adgang til at løse opgaver for Københavns Kommune.

Normalt kræver det en rammeaftale, som fås ved at vinde et udbud. Men Anders Valentiner-Branth har siden 2016 løbende modtaget opgaver på baggrund af mundtlige aftaler med forvaltningens topfolk.

Som afdækket i B.T. i går spiller chefjurist i Københavns Kommune Malene Møller Ruszkai en helt central rolle i sagen, idet hun ifølge fakturaer for 2017 personligt har stået for at hyre Anders Valentiner-Branth i langt de fleste tilfælde.

»Beløbene lyder helt vanvittige, og vi har et kæmpe stort oprydningsarbejde i den her forvaltning. Og nu står vi med endnu en sag, hvor man ikke har forvaltet efter reglerne,« siger medlem af Borgerrepræsentationen for De Radikale Mette Annelie Rasmussen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i forvejen en rammeaftale med advokathusene Horten og DLA Piper. I 2018 fik Horten trods sin rammeaftale med kommunen to millioner kroner mindre end Nielsen Nørager, viser beregninger, som B.T. har lavet.

»Vi har rammeaftaler med store velrenommerede advokatfirmaer med den bedste ekspertise, og rammeaftalerne sikrer, at vi får ydelserne til den bedst mulige pris. At man uden videre sluser en advokat ind på den måde uden om rammeaftalerne og udbud, er ikke betryggende,« siger socialdemokraternes Lars Weiss.

Endnu et medlem af Borgerrepæsentationen og en del af Intern Revision, Venstres Jens-Kristian Lütken, undrer sig:

»Det er utilstedeligt, at man har den omgang med skattekroner og bruger en advokat i så stort et omfang, uden at det har været i udbud, og uden at der er indgået skriftlige kontrakter. Vi har en forpligtelse til at bruge pengene bedst muligt, og det her virker som lemfældig omgang med skattekronerne,« siger han.

I et svar til B.T. skriver forvaltningen, at den fortsat er af den opfattelse, at udbudsreglerne er overholdt.

'Men når B.T. skriver, at eksperterne fastholder deres kritik til trods for vores svar og til trods for den af os fremsendte dokumentation, så har vi nu besluttet at bede advokatfirmaet DLA Piper om at vurdere, om udbudsreglerne er overholdt,' står der i et svar fra vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen Anna Schou Johansen.