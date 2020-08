Det er helt uacceptabelt, at politiet torsdag måtte gribe ind over for en begravelse i Aarhus, hvor for mange mennesker deltog.

Det skriver kirkeminister Joy Mogensen (S) i et opslag på Facebook.

- Det går bare ikke, at så mange mennesker ikke kan respektere det, som det store flertal i det her land har accepteret som et fælles ansvar.

- Alle i det her land skal overholde det forbud på maksimalt 200 fremmødte ved udendørs begravelser, skriver hun.

Politiet måtte to gange afbryde begravelsen på Vestre Kirkegård i Aarhu. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiet måtte to gange afbryde begravelsen på Vestre Kirkegård i Aarhu. Foto: Presse-fotos.dk

