Det er ikke overraskende, at det er endt i et voldeligt overfald mod Mette Frederiksen, når man læser kommentarspor på sociale medier.

Det kunne man lørdag læse i et Facebook-opslag fra tidligere socialdemokratisk minister Joy Mogensen.

»Med alle forbehold for at jeg ikke kender overfaldets detaljer, så synes jeg, du skulle spørge dig selv, om egentligt du er overrasket, sådan som statsministeren er blevet talt om og til, at det ender i vold,« skrev hun blandt andet i opslaget, der udtrykte sympati for statsminister Mette Frederiksen, der fredag blev overfaldet på Kultorvet i København.

I opslaget beskriver hun, hvordan hun mener at tonen i den offentlige debat fører til en hadsk stemning mod politikere.

Men spørger man tidligere PET-chef Frank Jensen, kan man ikke sætte lighedstegn mellem hadefuld retorik på nettet, og voldelige overfald.

»Der er utrolig langt fra beskeder på sociale medier til fysiske angreb. De kan sidde trygt bag din computer og udslynge trusler. Det gør de stort set aldrig, når de så står foran folk. Men selvfølgelig er det noget, man holder øje med,« siger han.

Selvom der ikke som udgangspunkt er sammenhæng mellem fysisk vold og hadefuld retorik, er det dog noget, der bliver kigget på hos PET, understreger han.

»Jeg kan garantere for, at det er med i den samlede sikkerhedsvurdering. Man kigger på, hvem der sender trusler rundt, og vurderer, om de kunne finde på at udleve noget af det,« siger den tidligere PET-chef.

Da B.T. taler med Joy Mogensen lørdag eftermiddag, er hun ikke sen til at trække i land på sine udtalelser.

»Det ved han (Frank Jensen, red.) jo helt tydeligvis mere om end jeg gør. Det, jeg reagerer på, er kommentarsporene,« siger hun.

Der er tale om en udenlandsk mand, der ikke forstår dansk – tænker du så stadig, at overfaldet kan have at gøre med den offentlige samtale?

»Den offentlige samtale, der fik mig til at lave opslaget, handlede om kommentarsporene. Og det er jo den, jeg prøver at opfordre til eftertanke om.«

Lørdag eftermiddag kunne Københavns Politi oplyse, at der var tale om et 'spontant' overfald', der ikke opfattes som politisk motiveret.

Og det er Joy Mogensen faktisk glad for at høre, siger hun.

»Jeg synes, jeg gjorde det meget klart i opslaget, at jeg ikke kendte omstændighederne for overfaldet. Og jeg er måske i virkeligheden lettet over at høre nu, at det ikke var politisk motiveret. Men jeg vil stadig holde fast i min undren over, at jeg ikke var mere overrasket over at høre om episoden. Og eftertanken omkring den offentlige samtale bør finde sted,« siger hun.