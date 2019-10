Joy Mogensen forsøger at affinde sig med, at ikke alting i livet giver mening, skriver hun på Facebook.

Det er ikke alting i livet, der kan forklares eller giver mening.

Sådan skriver kirke- og kulturminister Joy Mogensen (S) på Facebook, hvor hun fortæller, at hun lørdag har født en datter, som var død ved fødslen.

- Min datter, Sarah, var ikke i live, da jeg fødte hende natten mellem fredag og lørdag. Og jeg er så utrolig ked af det, skriver hun.

- Men jeg forsøger at affinde mig med, at det ikke er alting i livet, der kan forklares eller give mening, skriver hun.

Joy Mogensen annoncerede i april, at hun efter to års fertilitetsbehandling var blevet gravid med en anonym sæddonor.

- Til jer, og til andre der stadig kæmper for at få børn: Det var og er det hele værd. Min lille piges spark i maven, når jeg spillede og sang for hende, skriver hun.

- Den kærlighed jeg føler for hende nu i den korte stund, jeg får lov at holde hende. Det bliver mine mest dyrebare minder. Hold fast i håbet. Frygt ikke, tro kun. Børn er det hele værd. Det er jeg kun mere bestyrket i.

- Selv om jeg kun har mærket min lille pige indefra, så opdagede jeg, da jeg så hende, at jeg allerede elskede hende. Det er det vigtigste at holde fast i, midt i det overvældende ulykkelige, at jeg nu skal begrave min datter.

Joy Mogensen ønsker ikke at lede efter årsag eller forklaring på, at hendes datter døde kort før termin.

- Jeg prøver at acceptere livets uforudsigelighed frem for at fortabe mig i, om og i givet fald hvordan noget kunne være gået anderledes, skriver hun.

Desuden beder kulturministeren ikke om at få blomster, men i stedet om at man bidrager til Landsforeningen Spædbarnsdød i datterens navn Sarah Antoinet Mogensen.

/ritzau/