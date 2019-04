Roskilde Kommunes borgmester, Joy Mogensen (S), er gravid. Det oplyser hun i et opslag på Facebook.

'Jeg er blevet gravid med en anonym donor og har oplevet et på alle måder utroligt empatisk fertilitetsforløb (trods drøje dage og tusind tårer) på Odense Universitetshospital,' skriver hun i opslaget.

38-årige Joy Mogensen har ikke en kæreste, og hun kan derfor se frem til at blive alenemor.

'Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at mit skønne, mangfoldige, nysgerrige, empatiske og aktive hjemsted, Roskilde, sagtens kan rumme en solo-mor-borgmester,' skriver Joy Mogensen.

Joy Mogensen har tidligere dannet par med Jens Müller, som er direktør i Erhvervsforum og tidligere turistchef.

I august 2017 flyttede de imidlertid fra hinanden af jobmæssige årsager, og herefter besluttede parret, at de blot skulle være gode venner. En beslutning, der blev meldt ud til offentligheden i marts.

Joy Mogensen har været borgmester i Roskilde siden 2011. Når hun på et tidspunkt går på barsel, tyder alt på, at det bliver det socialdemokratiske byrådsmedlem Tomas Breddam, der for en stund overtager borgmesterkæderne.

'I dag har den socialdemokratiske gruppe i Roskilde Byråd indstillet Tomas Breddam til at være min barselsvikar, og jeg har ringet rundt til alle byrådets partier, der bakkede op, og jeg har sendt mails ud til alle, der skal have officielt besked,' skriver Joy Mogensen.