Kultur- og kirkeminister Joy Morgensen er gravid.

Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Da hun på grund af sin graviditet ikke er vaccineret, tager hun ikke til de Olympiske Lege i Japan.

»Jeg er selvfølgelig lykkelig for at være gravid. Det er et ønske, jeg har haft længe. Jeg er ked af, at det betyder, at jeg ikke kan overvære de danske atleters præstationer til OL i Tokyo,« siger hun i pressemeddelelsen.

Joy Mogensen er - igen - blevet gravid ved kunstig befrugtning og venter barnet som enlig.

Hun har termin ved årsskiftet.

Det er anden gang, at hun er gravid ved kunstig befrugtning, efter at hun i oktober 2019 mistede sit barn, før det var født.

Derefter var hun på orlov i en periode.

»Tabet af min datter kort før termin for halvandet år siden gør, at jeg går den kommende tid i møde med lige dele håb og ængstelse,« skriver hun mandag formiddag i et opslag på Facebook.