Joy Mogensen (S) fødte tidligere i oktober en datter, som ikke var i live. Nu takker hun for de mange henvendelser fra danskerne.

Det gør hun i et opslag på Facebook søndag formiddag, hvor hun skriver, at hun fortsat er i gang med at læse de mangle hilsner.

'Tusind tusind tak for alle Jeres hilsner og tanker, både her på facebook og i den virkelige verden. Jeg er stadig i gang med at læse dem alle, og de varmer alle som en. Men især Jeres generøsitet i forhold til Landsforeningen Spædbarnsdød har rørt mig dybt. At vi, selv i vores livs sværeste øjeblikke, alligevel kan betyde noget for hinanden,' lyder det i opslaget, inden hun tilføjer:

'Min datter Sarah kom til at betyde alverden for mig, i den al for korte tid, jeg fik med hende, og med jeres overvældende solidaritet til Landsforeningen for Spædbarnsdød kommer selv Sarahs meningsløse død til at betyde noget for andre familier, som også får et englebarn.'

Joy Mogensen skriver videre, at hun nu vil forsøge at holde fast i, at de mange donationer forvandlede datteren Sarahs farvel til hende og verden til et budskab om, at menneskelivet handler om at betyde noget for andre - også når det er sværest.

'Det vil jeg gøre mit bedste for at leve op til.'

I opslaget sender Joy Mogensen desuden en tak til hendes kolleger i Folketinget på tværs af partier, som også har sendt en hilsen.

'At selv politiske modstandere, jeg endnu ikke har mødt, har strakt hånden ud i støtte, synes jeg, siger noget meget fint om det danske demokratis repræsentanter.'

Samtidig takker hun de mange danskere, der i kølvandet på dødsfaldet har delt deres historier med hende.

Hun fortæller, at det har være med til at give en fornemmelse af, at hun ikke er alene med den store sorg.

Opslaget er i skrivende stund blevet 'liket' mere end tusinde gange og knap 100 personer har kommenteret det.

Du kan læse hele opslaget herunder.