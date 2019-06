»Nej, det kommer ikke på tale!«

Sådan lød det kategorisk fra Roskildes (nu eks-)borgmester Joy Mogensen (S), da Roskilde Avis tilbage i efteråret 2017 spurgte hende, om byens borgere skulle være bange for, hvorvidt hun ville blive fristet af en karriere som minister, hvis der kom en ny regering i fremtiden.

»Lokalpolitik er vigtigt for borgerne, så det vil jeg gerne fortsætte med,« uddybede Joy Mogensen over for avisen.

Halvandet år senere har piben fået en anden lyd, og torsdag kunne landets nye statsminister Mette Frederiksen således præsentere netop Joy Mogensen som kultur- og kirkeminister.

Er det et udtryk for, at lokalpolitik er blevet mindre vigtigt nu, eller hvordan skal borgerne forstå det?

»Nej, det er det bestemt ikke. Tværtimod. Roskilde er ikke en øde ø. Hvis det går godt for Danmark, går det også godt for Roskilde.«

Hvordan kan det være, du har skiftet mening?

«Jamen, det var faktisk også rigtig svært. Og når jeg siger det, er jeg bange for at lyde utaknemmelig,« siger Joy Mogensen og fortsætter:

Mette Bock (højre) overdrager sine opgaver til efterfølgeren, Joy Mogensen (venstre). Foto: Philip Davali Vis mere Mette Bock (højre) overdrager sine opgaver til efterfølgeren, Joy Mogensen (venstre). Foto: Philip Davali

»Men min beslutning var ikke kun et tilvalg, men også et fravalg, så jeg var meget overvældet, da statsministeren stillede mig det meget tillidsfulde spørgsmål, men jeg kom frem til, at hvis hun mener, der er brug for mig på holdet, så ville det være for selvcentreret at sige nej tak.«

Du sagde kategorisk, at det ikke kunne komme på tale, så kan du forstå, hvis nogle nu er skuffede?

«Ja, det kan jeg godt. Det var og er stadig en svær beslutning, og hvis nogle føler, jeg svigtet dem, vil jeg være ked af det, men Roskilde er også Danmark, og hvis landets statsminister vurderer, jeg kan være med til at hjælpe Danmark videre, vil det også komme Roskilde til gode.«

Du var meget klar i mælet dengang. Kan du forstå, hvis der er borgere, som nu er bange for, om de kan stole på, hvad du siger?

»Jeg har ikke mødt nogen, der har sagt sådan endnu. Jeg har mødt mange, der er kede af det, og som ville ønske, jeg var blevet, men de fleste har udtrykt forståelse for mit valg,« siger Joy Mogensen og fortsætter:

»De fleste er stolte og mener, at valget af mig er en anerkendelse af det arbejde, som vi har lavet sammen i Roskilde, for jeg har bestemt ikke lavet tingene som borgmester alene. Jeg har lavet det sammen med byrådet og foreninger og så videre, så det er også en anerkendelse af deres arbejde.«

Socialdemokratiets gruppe i Roskilde byråd pegede fredag på Tomas Breddam (S) til at tage over som borgmester i kommunen efter Joy Mogensen, der har været i stillingen siden 2011.

Tomas Breddam skal formelt vælges som ny borgmester på et byrådsmøde. Det er foreslået, at mødet bliver afholdt i starten af august, så han kan være på plads som borgmester umiddelbart efter sommerferien.