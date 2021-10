»Stop samarbejdet med Kina.«

Sådan står der på valgplakaterne for Thomas Rohden, der stiller op for Radikale i Region Hovedstaden.

Valgplakater, som han har hængt op foran den kinesiske ambassade i Hellerup, og som han er overbevist om, at ambassaden nu har fjernet.

Og da journalist fra Den Uafhængige Clara Vind tirsdag morgen lægger sig på lur foran ambassaden for at undersøge, om det virkelig er sandt, afslører hun rigtig nok ambassaden i at censurere den kinakritiske politiker.

Klokken 06.30 møder Clara Vind op på Øregårds Allé 25 med fire udprintede valgplakater fra Thomas Rohden under armen. Med strips hænger hun dem alle fire op på et træ lige foran ambassaden. Præcis som Thomas Rohden havde gjort.

»Jeg hænger dem op på et helt normalt træ, hvor der godt må hænge valgplakater,« siger Clara Vind til B.T.

Herefter sætter hun sig tilbage i bilen skråt overfor ambassaden og venter.

»Jeg tænker, de må have set os, for der er så meget overvågning herude. Men lige pludselig kommer der en vagt ud fra bygningen.«

Billederne fra hændelsen foran ambassaden tirsdag morgen. Foto: Clara Vind/Den Uafhængige. Vis mere Billederne fra hændelsen foran ambassaden tirsdag morgen. Foto: Clara Vind/Den Uafhængige.

Ifølge Clara Vind er det en vagt fra ambassaden, der kommer ud omkring 07.45. Han går direkte mod valgplakaterne og klipper stripsne over.

»Han klipper dem ned fra træet, og så løber jeg efter ham for at spørge, om jeg må snakke med ham, men han smider plakaterne og skynder sig ind bag muren igen,« siger Clara Vind.

Clara Vind har ikke filmet hændelsen. Men hun har billede under og efter, hvor man kan se vagten gå med plakaterne, og at de efterfølgende ligger på jorden.

Da Clara Vind konfronterer ambassadøren, Feng Tie, der møder på arbejde lidt over ni, har han dog ikke mange kommentarer.

»No comment,« lyder det fra ambassadøren.

B.T. har også rakt ud til den kinesiske ambassade og arbejder på at få en kommentar.