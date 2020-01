Josephine Fock var selv med til at lancere Alternativet i 2013. Nu vil hun være leder af partiet.

Josephine Fock stiller op som politisk leder for Alternativet, efter at hun ellers forlod dansk politik i efteråret 2018.

Det fortæller hun til Politiken.

Posten som leder af partiet bliver ledig i februar, hvor Uffe Elbæk træder tilbage.

Josephine Fock har været en fremtrædende person i partier, som hun i november 2013 lancerede sammen med Elbæk.

- Jeg vælger at stille op som politisk leder for Alternativet, og det gør jeg, fordi jeg er blevet opfordret af rigtig, rigtig mange. Ikke kun enkeltpersoner, men også kredse, dækkende for hele landet, siger Josephine Fock til Politiken.

Hun stoppede ellers i efteråret 2018 i politik til fordel for en direktørpost i Dansk Flygtningehjælp. Et job, hun dog allerede forlod et år efter, og nu er hun så klar til at stille sig i spidsen for sit parti ved afstemningen 1. februar.

Skulle hun blive valgt, vil det være med en ambition om at bygge en tættere relation til den siddende regering end nu, hvilket skal sikre partiet maksimal indflydelse.

- Noget af det første, jeg vil gøre (som politisk leder, red.), er at tage et møde med Mette Frederiksen invitere mig selv på kaffe og satse på, at hun siger ja.

- Derefter alle de andre partiledere for lynhurtigt at få bygget et fornuftigt samarbejde og finde ud af, hvordan vi kan placere os bedre end i dag, siger Fock til Politiken.

Hun afviser, at hun som politisk leder vil gøre Elbæk kunsten efter og være statsministerkandidat.

Josephine Fock er ikke den første til at melde sig ind i kampen om lederposten. Rasmus Nordqvist, der er partiets politiske ordfører, har også meldt sig som kandidat.

Desuden har Theresa Scavenius, der var kandidat i Nordsjællands Storkreds, og regionsrådsmedlem i Region Midtjylland Rasmus Foged meldt sit kandidatur. Det samme har Mette Rahbek, folketingskandidat på Fyn.

Det er Alternativets medlemmer, som på en ekstraordinær generalforsamling 1. februar skal vælge den nye politiske leder.

Forinden skal der 13. januar også afholdes ekstraordinær generalforsamling. Her skal der efter planen ændres i partiets vedtægter, så det bliver muligt at blive politisk leder, selv om man ikke er medlem af Folketinget.

/ritzau/