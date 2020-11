Alternativets politiske leder, Josephine Fock, trækker sig med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser hun i en pressemeddelelse lørdag eftermiddag. Beslutningen har været hendes egen og været længe undervejs.

I pressemeddelelsen står der, at Josephine Fock erkender, at »opgaven med at samle partiet har været for svær.«

Der sættes ifølge pressemeddelelsen omgående gang i en proces for at finde en afløser.

»Jeg har lagt al min kærlighed i Alternativet, men det har været svært at samle partiet. Alternativet er mit hjerteblod, og jeg var selv med til at stifte projektet i 2013,« siger Josephine Fock.

»Derfor er det også vigtigt for mig, at partiet kommer godt videre og får et godt kommunal- og regionsrådsvalg næste år og et godt folketingsvalg, når det kommer.«

Josephine Fock oplyser, at hun fortsætter som medlem af Alternativet. I pressemeddelelsen takker hun også ekstraordinært hovedbestyrelsen, Torsten Gejl fra partiet samt Alternativets medlemmer, som hun kalder for 'rygraden' i partiet.

Tilbage i marts forlod Uffe Ulbæk, som også var med til at stifte Alternativet, partiet sammen med tre andre folketingsmedlemmer.

BLÅ BOG BLÅ BOG: Josephine Fock var med til at stifte Alternativet

Josephine Fock blev valgt som politisk leder for Alternativet i februar. Efter ni måneder trækker hun sig. Hun var med til at stifte Alternativet sammen med Uffe Elbæk. Og siden februar har hun været politisk leder for partiet. Men Fock har lørdag trukket sig efter problemer med at samle partiet. * Navn: Josephine Christina Fock . * Alder: 55 år. * Fødested: Aarhus. * Datter af: Øjenlæge Vagn Fock og lægesekretær Inger Fock. * Nationalitet: Dansk. * Uddannelse: 2014: Lederuddannelse fra SHL Danmark. 2008: Lederuddannelse fra Wharton School, University of Pennsylvania. 1993: Cand.jur. fra Aarhus Universitet. * Karriere: 2020: Valgt til leder af Alternativet af partiets medlemmer. 2018-2019: Direktør i Dansk Flygtningehjælp. 2015-2017: Forkvinde for Alternativets folketingsgruppe. 2015-2018: Folketingsmedlem for Alternativet i Østjyllands Storkreds. Har blandt andet været finans-, rets- og udlændingeordfører. 2013: Stifter Alternativet sammen med partileder Uffe Elbæk. 2007-2015: Sekretariatschef, Offentlige Ansattes Organisationer (OAO). 2007-2015: Sekretariatschef, det centrale forhandlingsfællesskab på statens område (CFU). 1999-2007: Sekretariatschef, Sundhedskartellet, og forhandlingschef, Dansk Sygeplejeråd. 1996-1999: Chefkonsulent, Akademikernes Centralorganisation. 1994-1996: Faglig sekretær, Dansk Psykolog Forening. 1993-1994: Projektmedarbejder, Koda.

Det gjorde Uffe Elbæk, fordi han ikke længere kunne genkende det parti, som han startede.

Rasmus Nordqvist, Susanne Zimmer og Sikandar Siddique blev i samme omgang også løsgængere.

Det store opbrud i Alternativet kom efter en længere periode med problemer i partiet, hvor den nyvalgte politiske leder Josephine Fock var i centrum for flere af sagerne.

Afhopperne fra Alternativet forblev dog ikke partiløse længe. De startede partiet Frie Grønne i efteråret 2020.

Heriblandt finder man Uffe Elbæk, SIkandar Siddique, Susanne Zimmer og Niko Grünfeld.

Josephine Fock ønsker ikke at stille op til et uddybende interview lørdag. Det ønsker Torsten Gejl, som er medlem af Folketinget for partiet, til gengæld.

Han fortæller til Ritzau, at Josephine Fock har gjort et kæmpe stykke fodarbejde som leder for partiet.

»Hun har været med til at genskabe en kontakt til vores rødder og lave politikudvikling nedefra,« siger han.

Selvom Josephine Fock i pressemeddelelsen nævner, at opgaven med at samle partiet har været for svær, så ser Torsten Gejl gode forudsætninger for Alternativets vej frem.

»Vi har et kanonstærkt bagland, og jeg synes, at vi har Folketingets bedste partiprogram. I øjeblikket sidder vi og forhandler i alle ministerier næsten, så det har vi tænkt os at fortsætte med.«

Torsten Gejl afviser, at han er i spil til at blive partiets nye politiske leder.