Alternativets politiske leder, Josephine Fock, oplevede en begivenhedsrig dag mandag, hvor 80 pct. af folketingsgruppen forlod partiet.

Inklusive Uffe Elbæk og Rasmus Nordqvist, som var partistiftere i 2013 sammen med Josephine Fock.

»Jeg er overrasket over, at de ikke respekterer et demokratisk valg,« siger Josephine Fock.

Josephine Fock. Torsten Gejl er ny politisk ordfører for Alternativet. Alternativet holder gruppemøde, hvor de skal finde ny politisk ordfører, på Christiansborg, tirsdag den 4. februar 2020.. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Josephine Fock. Torsten Gejl er ny politisk ordfører for Alternativet. Alternativet holder gruppemøde, hvor de skal finde ny politisk ordfører, på Christiansborg, tirsdag den 4. februar 2020.. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Jeg har fået stor opbakning fra medlemmerne og fra et flertal i hovedbestyrelsen. Og efter at de meldte sig ud, kan man se, at jeg har opbakning i alle kredsene, og samtlige lokalvalgte bakker op. Jeg er så glad for, at Alternativet består,« siger Josephine Fock.

Det eneste tilbageværende folketingsmedlem, Torsten Gejl, er heller ikke noget sikkert kort. Han afviser at sige noget før på torsdag, men skriver på Facebook:

»Jeg kan ikke se mig selv i øjnene, hvis jeg, uden min storkreds' vidende, bare forlader Alternativet, fordi jeg ikke er tilfreds med den demokratisk valgte leder. Hvis man vil have en anden leder, må man jo opstille en modkandidat til et relevant landsmøde og forsøge at få valgt en ny.«

»Jeg vil holde et møde med min storkredsbestyrelse og de folketingskandidater i Østjylland, som har løftet mig ind i Folketinget, og drøfte med dem, hvad jeg skal gøre med mit folketingsmandat,« skriver Torsten Gejl.

»Det er en svær tid for Torsten. Han og Uffe går langt tilbage sammen. Og Torsten og jeg arbejdede sammen i forrige folketingsperiode. Der er ikke noget at sige til, at det er en svær periode for ham,« siger Josephine Fock.

Hun blev valgt til ny formand 1. februar med 936 stemmer mod 668 til Theresa Scavenius, og for godt to uger siden skrev dagbladet Information et portræt, hvor anonyme kilder beskyldte Josephine Fock for at have skældt ud på kolleger. Artiklen medførte en krise, der førte til, at at hovedbestyrelsen lørdag bakkede hende op med stemmerne 10-7, og at fire ud af fem medlemmer mandag forlod partiet og blev løsgængere.

»Det har været en meget svær tid for mig personligt at opleve disse angreb. Jeg er lettet over, at der er en afklaring, men det er trist, at fire folketingsmedlemmer forlader Alternativet. Det er jeg enormt ked af. Og jeg ærgrer mig over, at vi ender der. Men det er nu, vi skal arbejde videre,« siger Josephine Fock, der ikke sidder i Folketinget, men til gengæld har påbegyndt en rundrejse i landet, hvor hun i den kommende tid blandt andet besøger Århus, Holbæk, Hillerød, Rønne, Odense, Aalborg og Vordingborg.

»Jeg er faktisk fortrøstningsfuld med hensyn til fremtiden. Jeg var med til at stifte Alternativet ud af ingenting. De tandhjul har ikke spillet godt nok sammen. Jeg er begyndt på en rundrejse i landet, har været fem steder og skal mange steder i den kommende tid. Jeg vil gerne sikre større sammenhæng mellem de folkevalgte og medlemmerne. At vi på tværs af organisationen opfatter os som én bevægelse,« siger Josephine Fock.