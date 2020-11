Josephine Lensvold fra Gilleleje gjorde som så mange andre forældre, når der er skoldkopper i omløb.

Dagplejeren skrev rundt, at der var skoldkopper i dagplejen, så hvis nogen ville have deres barn smittet, var muligheden åben nu.

»Man får jo at vide, at desto før børnene får skoldkopper, desto mildere bliver det. Og så er det overstået hurtigt,« siger 28-årige Josefine Lensvold, der er mor til treårige William.

Han var kun et år, da han blev smittet med skoldkopper.

Men den velkendte børnesygdom blev et mareridt for Josephine Lensvold og hendes søn William.

»Der gik over to uger, hvor han var meget, meget syg. Han havde høj feber og meget kraftigt udslæt, der gjorde, at han havde meget svært ved at sove,« siger hun.

Selv i dag – to år efter – har William ar efter skoldkopperne, og lægerne vurderer, at det hele ikke vil forsvinde.

Langt de fleste har et ukompliceret sygdomsforløb med skoldkopper. Men hvert år indlægges ca. 130 danskere på baggrund af skoldkopper.

Det blev over to ugers mareridt, da Josefine Lensvolds søn fik skoldkopper som 1-årig. Privatfoto.

Det får nu Josephine Lensvold til at advare andre forældre.

»Man skal virkelig tænke sig om en ekstra gang som forældre, når man lader sit barn smitte. Man ved aldrig, om ens barn reagerer meget kraftigt på skoldkopperne,« siger hun.

Hun får opbakning fra flere børnelæger.

»Der er ingen grund til at udsætte barnet for en risiko. Der findes en vaccine mod skoldkopper, og vaccinen er sikker og effektiv,« siger Thilde Nordmann Winther, forsker og læge på børne- og ungeafdelingen på Hvidovre Hospital.

En ny undersøgelse lavet af Medicinske Tidsskrifter viser, at lige over halvdelen af danskerne lader deres børn smitte med skoldkopper for at få sygdommen 'overstået'.

Det findes sågar Facebookgrupper, hvor forældre efterlyser børn med skoldkopper, så deres eget barn kan blive smittet.

Men det er langtfra en god løsning, mener forsker og børnelæge på Rigshospitalet Anja Poulsen.

»Det vil være mere kontrollabelt, hvis forældre vaccinerede deres børn i stedet for at få dem smittet,« siger hun.

28-årige Josephine Lensvold og hendes søn William på tre år. Privatfoto.

Skoldkopper er ikke en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark. Men hvad mange forældre ikke ved, er, at man faktisk kan købe en vaccine mod skoldkopper.

Det er bare langtfra alle, som får informationen om, at tilbuddet findes.

»Som børnelæge mener jeg, at det er rimeligt, hvis forældre ved egen læge bliver præsenteret for tilbuddet om vaccination, så de selv kan tage stilling til, om deres barn skal beskyttes mod skoldkopper eller ej,« siger Anja Poulsen.

I flere af vores nabolande bliver stort set alle børn vaccineret mod skoldkopper. F.eks. har Tyskland, Finland og Island gjort vaccinen mod skoldkopper obligatorisk for børn.

Og det eksempel bør Danmark følge, mener børnelægerne.

»Som børnelæge er mit fornemmeste mål, at sygeligheden blandt danske børn skal være så lav som overhovedet muligt. Derfor bør Danmark overveje at indføre vaccination mod skoldkopper i børnevaccinationsprogrammet,« siger Thilde Nordmann Winther.

Ifølge Statens Serum Institut kan alle børn over 12 måneder samt voksne få vaccinationen, som samlet koster 1.600 kr.