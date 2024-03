Jordskred udgør ikke længere en risiko for beboelseshuse, men kan ifølge minister stadig påvirke miljøet.

Jordskreddet ved Randers er ved at stabilisere sig og vil ikke påvirke huse i landsbyen Ølst.

Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Ministeriet henviser til en ny rapport fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus).

Miljøminister Magnus Heunicke (S) siger i pressemeddelelsen, at der selv i de værste scenarier ikke er risiko for husene i Ølst.

Der er dog stadig en miljørisiko, påpeger han.

- Selv om jordskreddet er ved at stabilisere sig, er der stadig en risiko for skade på miljøet via det overfladevand, der løber fra jordskreddet og ned mod Alling Å, siger Magnus Heunicke.

Derfor skal der stadig holdes øje med jordskreddet, og det forurenede vand skal håndteres.

Det kom frem i december, at der var et jordskred på virksomheden Nordic Wastes grund. Virksomheden arbejder med at håndtere forurenet jord.

I midten af december forlod Nordic Waste opgaven med at få jordskreddet under kontrol og overlod det til kommune og myndigheder.

Nordic Waste indgav senere konkursbegæring, hvilket har medført hård kritik fra toppen af dansk politik.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har gentagne gange kritiseret Nordic Waste og sagt, at virksomheden måtte betale regningen for håndteringen af jordskreddet.

- Det her er en begivenhed ud over det sædvanlige. Det er ikke sket før i Danmark. Randers Kommune står med en kæmpemæssig opgave, og den skal de ikke stå med alene. Derfor betragter vi det også som et nationalt anliggende, sagde hun 22. januar.

Regeringen har meddelt, at Kammeradvokaten - statens advokat - lige nu undersøger, om ledelsen i Nordic Waste og virksomheder med relation til Nordic Waste kan drages til ansvar for skaderne, og om der kan tages juridiske skridt i den henseende.

Desuden har justitsminister Peter Hummelgaard (S) åbnet for at se på lovgivning, så lignende situationer fremover kan undgås.

/ritzau/