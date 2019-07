Politikere og feminister jublede, da Mette Frederiksen udnævnte Joy Mogensen til kulturminister. Mange ser den kommende alenemor som en rollemodel og påpeger, at det er et stort skridt på vejen mod ligestilling, at hun kan få en toppost i regeringen.

Men jordemoder og debattør Karen West er lodret uenig.

'Nej, jeg mener ikke, hun burde være udnævnt,' skriver Karen West på Facebook og peger på Joy Mogensens socialdemokratiske partifælle Yildiz Akdogan som en bedre kandidat til posten som kulturminister.

Det standpunkt skyldes ikke, at hun har noget imod Joy Mogensen som person eller anfægter hendes kvalifikationer til kulturministerposten, understreger Karen West overfor Berlingske.

Joy Mogensen (i midten) smiler overdragelsen af kultur- og kirkeministeriet den 27. juni. Det er den afgående minister Mette Bock (LA) til højre. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Vis mere Joy Mogensen (i midten) smiler overdragelsen af kultur- og kirkeministeriet den 27. juni. Det er den afgående minister Mette Bock (LA) til højre. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Nej, det er hendes baggrund som jordemoder gennem 40 år, der får Karen West til at undre sig over udnævnelsen af Joy Mogensen.

For hun frygter, at den nye minister kommer til at forsømme det barn, der netop nu vokser inde i hendes mave og efter planen kommer til verden til oktober.

»Jeg kan ikke anbefale en førstegangsfødende alenemor at påtage sig et af landets ledende offentlige embeder. Alle ved, hvor vigtige de første måneder efter fødslen er for kontakten mellem mor og barn, og hvis denne kontakt ikke får tilstrækkeligt ro, risikerer den at være forstyrret også senere i livet,« siger Karen West til Berlingske.

Den erfarne jordemoder er især kritisk overfor, at det i forbindelse med udnævnelsen ikke blev gjort klart, hvordan og hvor længe Joy Mogensen kommer til at holde barsel. For der vil komme et naturligt pres på den nye minister for at levere resultater - og det kan hurtigt komme til at kollidere med det behov for ro, som både mor og barn har brug for efter fødslen, påpeger Karen West.

»Hun (Joy Mogensen, red.) vil sammen med regeringen tilrettelægge, hvordan hendes opgaver bliver varetaget under hendes barselsorlov. Når det er sket, bliver planerne offentliggjort,« oplyser kultur- og kirkeministeriet i et svar til Berlingske og B.T.

Karen West undrer sig også over, hvordan store dele af omverdenen hyldede valget af Joy Mogensen til minister.

Efter ministerudnævnelsen nævnte blandt andre ​Kvinfos direktør Henriette Laursen overfor B.T., at Joy Mogensen kan blive 'rollemodel for masser af unge kvinder'.

»Udnævnelsen af hende viser, at man kan kombinere magtfulde poster med moderskabet,« siger Henriette Laursen.

Synspunktet blev bakket op af flere politikere, der på Twitter roste valget af Joy Mogensen blandt andet på grund af hendes kommende status som alenemor.

Men Karen West er helt uenig.

'Hun er en kvinde, der har valgt at få et barn alene, og sådan er hendes valg. Men rollemodel er hun ikke,' skriver hun på Facebook.

Efter Karen Wests mening er rollemodellerne de kvinder og mænd, der 'får børn sammen og deles om både økonomi, forældrearbejde og karriere.'

Umiddelbart efter ministerudnævnelsen havde Joy Mogensen svært ved at forholde sig til at blive udråbt som rollemodel.

»Man stiller ikke op for at være rollemodel, men fordi man brænder for noget.«

»Men jeg har lagt mærke til, at når andre finder inspiration i én, så skal man dele ud af sine erfaringer,« sagde hun til pressen.

Joy Mogensen har ikke ønsket at stille op til et interview med B.T.