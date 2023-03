Lyt til artiklen

En omstridt lydfil, som skulle bevise, at Moderaternes kulturordfører, Jon Stephensen, har forfalsket en underskrift, skal nu undersøges.

Det skriver Børsen.

Lydfilen skal undersøges som led i en injuriesag, som Stephensen kører mod bestyrelsen ved Aveny-T, hvor han arbejdede, inden han gik ind i politik.

Henning Dyremose, der er bestyrelsesformand i Aveny-T, har tidligere udtalt, at Jon Stephensen forfalskede et bestyrelsesmedlems underskrift, mens han selv var direktør for teateret.

Det er faldet Stephensen for brystet i en sådan grad, at han har lagt sag an mod Dyremose. Det er Jon Stephensen advokat, Bjarke Vejby, der har krævet et 'syn og skøn' af lydfilen, da den skal indgå som bevismateriale.

Det betyder, at en ekspert skal svare på spørgsmål om lydfilen under retssagen.

Jon Stephensen har ikke villet svare på, om lydfilen er falsk, men over for Børsen siger han, at den nu skal undersøges.

»Det er nok meget normalt, tænker jeg,« sagde han.

Betyder det, at I muligvis tror, at lydfilen er falsk?

»Det kan jeg slet ikke kommentere på, for det er jo en del af det, der skal frem i en retssag,« sagde Jon Stephensen.

En del af lydfilen har tidligere været bragt i Børsen, hvor man kan hører en person underskrive et stykke papir, imens der bliver sagt navnet 'Jakob Høyer Hansen', som er navnet på den persons underskrift, som Jon Stephensen er anklaget for at have forfalsket.

I den nye lydfil, som er på tre minutter og 20 sekunder, kan man høre en specifik mail blive citeret, imens der bliver tastet på et keyboard.

Jon Stephensens advokat, Bjarke Vejby, har svaret Børsen på forelæggelsen af den fulde lydfil.

»Det materiale, der er forelagt ham af Børsen i dag, understreger efter Jons opfattelse, at det ikke er ham, der har skrevet under på referatet,« skriver han i en mail.