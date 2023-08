Jon Stephensen har besluttet at melde sig ud af Moderaterne og fortsætte som løsgænger. Han fortsætter selvbetalt orlov til 1. oktober, skriver han til Ritzau.

Stephensen skriver, at han 'efter mange tanker henover sommeren' per dags dato har besluttet at melde sig ud.

'Dette har jeg meddelt såvel leder af Moderaterne Lars Løkke Rasmussen, gruppeformand Henrik Frandsen samt partisekretær Kirsten Munch. Tak for at have været med fra partiets spæde start og til nu,' skriver han i en mail.

Orloven kom efter et turbulent forløb hvor Moderaternes kulturordfører af TV 2 blev afsløret i at skrive upassende beskeder til en 19-årig kvinde, som er medlem af partiet.

TV 2 fortalte blandet andet, at Jon Stephensen havde skrevet til et kvindeligt medlem af partiet, at hun 'er smuk med den lækreste krop.'

Det skete i februar, men kom først frem i april.

Inden den sag var Jon Stephensen centrum for en stribe sager fra hans tid i film- og teaterbranchen.

Her er han blevet anklaget for forskellige ting – blandt andet grænseoverskridende adfærd og dokumentfalsk.

Der er tegn på, at det er Moderaternes folketingsmedlem Jon Stephensen, der står bag en falsk underskrift hos teatret Aveny-T.

Formand for teatrets bestyrelse, Henning Dyremose, har beskyldt Jon Stephensen for at have forfalsket underskriften, da han var direktør for teatret i 2017.

Jon Stephensen afviste, at han nogensinde har været i nærheden at det pågældende dokument fra 2017.

B.T. har tidligere fået indsigt i og undersøgt Aveny-T fondens dokumenter hos Erhvervsstyrelsen. I et af de dokumenter findes en underskrift, som ifølge en grafolog uden tvivl er forfalsket.

Underskriften er placeret ud for DBU-chefen Jakob Høyers navn. Han er medlem af bestyrelsen i teatret og er desuden kommunikationschef i Dansk Boldspil Union (DBU).

B.T. hyrede grafolog med ekspertise i håndskrift Per F. Andersen til at vurdere ægtheden af underskriften.

»Der er ingen tvivl om, at Jakob Høyers underskrift er en forfalskning,« slår han fast.

Han hæfter sig blandt andet ved, at rundingerne fra Jakob Høyers rigtige underskrift – som Per F. Andersen har set flere eksemplarer af – ikke findes på den underskrift, som ifølge ham er en forfalskning.

»De er forskellige på adskillige punkter, så der er ingen tvivl,« siger grafologen.

Jakob Høyer skrev til B.T., at han kan bekræfte, at det ikke er hans underskrift på det pågældende dokument.

B.T. spurgte Jon Stephensen, om det var ham, der havde lavet den underskrift.

»Selvfølgelig er det ikke mig,« svarede han.