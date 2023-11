Løsgænger og tidligere medlem af Moderaterne, Jon Stephensen har undskyldt flere gange, for at han sendte beskeder til en 19-årig pige, hvor han blandt andet skrev, at hun var »smuk med den lækreste krop«.

Men han forklarer dog, at der er noget han er slemt træt af. Han oplever nemlig, at blive slået i hartkorn med Jeppe Kofod og Mike Fonseca, der har haft direkte seksuelle forhold til 15-årige piger.

Det siger han i B.T.s podcast Q & Co med Henrik Qvortrup, hvor Stephensen i denne uge er gæstevært.

»Det der bare ærgrer mig og gør, at jeg i en stille stund er ked af det, det er, at jeg bliver smidt i samme bås - som med al respekt - Jeppe Kofod. Og hvem ved jeg?,« siger Jon Stephensen med slet skjult hentydning til Mike Fonseca.

»Det synes jeg måske ikke er helt fair,« siger han.

Jon Stephensen forklarer, at i modsætning til både tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod, der i 2008 havde sex med et 15-årigt medlem af DSU på en højskole og Mike Fonseca, der lige er blevet smidt ud af Moderaterne, for at være kæreste med en folkeskoleelev, så har Jon Stephensen ikke haft et fysisk forhold til en person under 18 år.

Han har alene skrevet hvad han kalder »en frygtelig dum, klodset besked« til en kvinde.

»Jeg har ikke haft nogen hånd på et lår, jeg har ikke låst nogen døre og jeg har ikke været i fysisk kontakt. Der har ikke været noget,« siger han og fortsætter:

Mike Villa Fonseca har erklæret, at han har et forhold til en 15-årig pige. Jon Stephensen er ked af, at han ofte bliver sat i samme bås som Fonseca og Kofod. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Mike Villa Fonseca har erklæret, at han har et forhold til en 15-årig pige. Jon Stephensen er ked af, at han ofte bliver sat i samme bås som Fonseca og Kofod. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Jeg gjorde noget forkert. Det er slet ikke det. Men jeg kan godt blive lidt berørt, nu der har været den her sag i weekenden, så bliver jeg hævet frem fra skuffen igen,« forklarer Jon Stephensen.

Henrik Qvortrup spørger desuden Jon Stephensen om han havde forestillet sig, at hans besked til den 19-årige kvinde, som var medlem af Moderaternes ungdomsparti, ville få den medieopmærksomhed, som det gjorde.

Her svarer Jon Stephensen nej. Hvis han havde vidst det, så havde han ikke gjort det.

»Man kan sige, at jeg var ny i trafikken,« siger Jon Stephensen og fortsætter:

»Jeg var simpelthen ikke opmærksom nok på det. Og det skulle jeg have været. Den er ikke længere end det,« siger han.

»Jeg vil godt bare gøre det helt klart. Jeg begik en fejl. Jeg er ikke et offer. Jeg har taget min straf. Og jeg har tager min straf, hvis man kan sige det sådan,« siger Jon Stephensen.

