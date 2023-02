Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Først havde han gjort det. Så benægtede han at have gjort det. Nu indrømmer han, at han alligevel har gjort det – men at det var en fejl.

Moderaternes Jon Stephensen ændrer nu forklaringen i en af de mange sager, der knytter sig til hans meget omtalte afgang som direktør på teatret Aveny-T på Frederiksberg.

Den tidligere teaterdirektør er havnet i en mindre mediestorm, efter at flere medier tirsdag aften kunne fortælle en række opsigtsvækkende detaljer om Stephensens tid som direktør.

Nu viser det sig også, at Jon Stephensen har fortalt to vidt forskellige historier om en af de sager, der tidligere har været fremme om hans tid som teaterdirektør på Aveny-T. To historier, hvoraf én af dem nødvendigvis ikke kan være sand.

I august 2022 kunne mediet Zetland bringe en historie om, hvordan Jon Stephensen i mindst tre tilfælde havde tilbudt syge skuespillere 5.000 kroner for at gennemføre en forestilling på trods af sygdommen.

Zetland kunne også fremvise en række sms'er fra Jon Stephensen, der dokumenterer tilbuddet til skuespillerne.

Stephensen erkender i artiklen, at han har tilbudt skuespillerne penge for at gå på scenen, selvom de var syge.

Men tirsdag i denne uge, knap et halvt år senere, er forklaringen fra Jon Stephensen nu en helt anden.

Her afviser han fuldstændigt, at han nogensinde har betalt sygemeldte skuespillere penge.

»Jeg kan fuldstændig afvise påstandene om, at jeg har forfalsket underskrift, har tilbudt sygemeldte skuespillere penge eller brugt teatrets midler privat,« skrev Jon Stephensen i en mail til Børsen tirsdag.

På trods af, at Zetland-artiklen fra august kan bringe screenshots af sms'er sendt fra Jon Stephensen, hvor han tilbyder en syg skuespiller 5.000 kroner for at gå på scenen, nægter Jon Stephensen nu, at det skulle være sket.

Da B.T. skriver til Jon Stephensen onsdag for at høre, hvilken af hans to forklaringer, der er den rigtige, har Jon Stephensen nu en ny forklaring – eller måske rettere en rettelse af sig selv for mindre end et døgn tidligere.

»Der skulle have stået – »eller betalt syge skuespillere …«. For det skete aldrig. Ingen kom nogensinde syge på scenen, og ingen fik dermed betaling herfor,« skriver han i en mail til B.T.

Jon Stephensen benægter altså nu ikke længere, at han har tilbudt skuespillerne penge for at gå på scenen, selvom de var syge. Han benægter, at nogle af skuespillerne med ham som teaterdirektør nogensinde har modtaget betaling for at gå syge på scenen.

I en sms-korrespondance i Zetlands artikel kan man læse, at det er fordi, skuespillerne sagde nej tak til Jon Stephensens tilbud.

I det hele taget var det dog en fejl at tilbyde de syge skuespillere penge for at gå på scenen, skriver Jon Stephensen videre i en anden mail til B.T.

Børsen kunne tirsdag aften skrive, at Jon Stephensen blev bortvist fra teateret Aveny-T efter blandt andet en mistanke om forfalskning af en underskrift.

Samtidig kunne Jyllands-Posten fortælle, hvordan Jon Stephensen har efterladt sin tidligere arbejdsplads i et økonomisk rod – i direkte modsætning til Stephensens tidligere forklaring om, at han forlod et teater i »økonomisk topform.«

Jon Stephensen deltog ikke i Moderaternes gruppemøde på Christiansborg onsdag formiddag.

Moderaternes gruppeformand, Henrik Frandsen, sagde dog inden mødet, at han vil tage en snak med Jon Stephensen på et senere, men endnu ikke planlagt tidspunkt.

»Og inden har jeg ikke noget at udtale til jer. Jeg er simpelthen nødt til at gå til gruppemøde,« lød det fra Henrik Frandsen.