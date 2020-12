På telefon skal von der Leyen og premierminister Johnson tale om situationen, mens forhandlinger er på pause.

EU's og Storbritanniens forhandlere har i London forhandlet på fuld tryk for at nå frem til en handelsaftale. Men nu er samtalerne sat på pause, og lørdag må toplederne i spil.

Her skal kommissionsformand Ursula von der Leyen og premierminister Boris Johnson nemlig forsøge at finde en vej frem.

Det fremgår af en fælles pressemeddelelse fra chefforhandler for EU Michel Barnier og hans britiske modpart David Frost fredag aften.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters skal von der Leyen og Johnson blandt andet diskutere franske krav om rettigheder til at fiske i britisk farvand.

Samtalerne finder sted lørdag eftermiddag.

De er blot den seneste udvikling i flere måneders hårde forhandlinger, hvor fiskeri har været en af flere knaster.

- Efter en uges intense forhandlinger i London sammen med David Frost er vi blevet enige om, at betingelserne for en aftale ikke er opfyldt (...), lyder det fra EU-chefforhandler Michel Barnier på Twitter fredag.

- Vi er blevet enige om at sætte samtalerne på pause for at informere vores ledere om den nuværende situation i forhandlingerne. Præsident von der Leyen og premierminister Johnson vil diskutere situationen i morgen.

Ifølge britiske The Guardian skal samtalen finde sted på telefon.

Tidligere fredag var der ifølge Reuters modstridende meldinger om status på forhandlingerne.

Fra nogle EU-forhandlere lød det, at en aftale var tæt på. Fra nogle britiske forhandlere lød det, at forhandlingerne havde nået et "meget svært" stadie.

I Danmark er man uanset hvad forberedt på, at intet bliver som før.

Derfor holdt udenrigsminister Jeppe Kofod (S) torsdag og fredag møder med blandt andet Folketingets partier og med repræsentanter for dansk erhvervsliv.

- Uanset om der kommer en aftale, så bliver intet som i gode, gamle dage. Det tog er kørt, så selv med en god aftale, så kommer der tab og brexit-bøvl. Det må vi indstille os på, sagde Kofod fredag.

Storbritannien forlod EU 31. januar i år.

31. december 2020 udløber overgangsperioden, hvorunder briterne fortsat er tilknyttet det indre marked.

1. januar 2021 begynder et nyt forhold mellem EU og Storbritannien - med eller uden en handelsaftale.

/ritzau/