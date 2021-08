Det er dagen derpå for det nu tidligere Venstre-medlem Johnny Hillerup, der i går blev smidt ud af Venstre efter at have luftet sine drømme om at blive borgmesterkandidat for partiet i Odense.

Han har nu sovet på Venstre City Odenses, for ham, chokerende beslutning om at ekskludere ham, men skuffelsen har endnu ikke lagt sig.

»Det handler ikke om mig, men om den præcedens, man gerne vil sætte. Når man som mig har et ekstra gear eller noget kant, og man gør noget, der kan fortolkes som en fejl, bliver man normalt indkaldt til en ‘venlig samtale’ og får en reprimande. Men jeg fik ingen advarsel, og der var ingen dialog, siger Johnny Killerup til B.T.

I en pressemeddelelse begrunder Venstre City Odense beslutningen med, at Johnny Killerup har optrådt illoyalt, og slår fast, at man altså kun har en borgmesterkandidat i form af Christoffer Lilleholt. Ifølge Johnny Killerup kan beslutningen dog være taget på en anden baggrund, men med udtalelsen som afsæt.

»De har nok foretaget en ren cost-benefit-analyse og vurderet: ‘Han er irriterende, lad os bare komme af med ham. Lad os vende tilbage til dårlige kaffe og ostemadder og få vores Nordkorea-inspirerede topstyre tilbage,« siger Johnny Killerup.

Erhvervsmanden Killerup har de sidste 20 år boet i USA, men er nu vendt hjem til Danmark. Stærkt inspireret både professionelt og privat af det amerikanske. Han trak blandt andet overskrifter med en pompøs kærlighedserklæring til sin kone Anette, der blev vist mere end 8000 gange på billboard-skærme i Odense.

På ligeledes amerikansk manér sparkede han sin valgkamp i gang mange måneder før kommunalvalget i november. Da partiet lancerede kampagnelokaler i Odense, lejede han et endnu større lokale. Kun til sin egen kampagne.

Killerup fortryder dog ikke, at han har stukket næsen frem og ladet sig inspirere af årene i USA.

»Fy, skamme! USA har jo “aldrig” udmærket sig på markedsføring og branding. Når mit parti fortæller mig, at jeg kan få 500 papirpjecer, så siger jeg altså, at jeg har andre planer,« siger han.

Partiet er ifølge Johnny Killerup vendt på en tallerken i løbet af meget kort tid. I mandags blev han angiveligt rost af bestyrelsesformanden i et tv-indslag, og så sent som fredag var borgmesterkandidaten Christoffer Lilleholt ude med lovprisninger om sin medkandidat på TV 2 Fyn:

»Den danske kampagne er altid et par år bagud i forhold til den amerikanske, Jeg er bare glad for, at Johnny også kan tage noget med derfra,« sagde borgmesterkandidat i Odense for Venstre, Christoffer Lilleholt til TV 2 Fyn.

B.T. har forsøgt at få bestyrelsesformanden for Venstre City Odense, Peter Jarlsen Holck, i tale, men det er endnu ikke lykkedes.

Johnny Killerup fortæller, at han ikke er færdig med politik, men han er endnu ikke sikker på, hvad fremtiden mere specifikt vil bringe. Han har svært ved at se sig selv i et traditionelt parti med ‘lavt til loftet’.

»Hvis sådan nogle sager som denne er en indikation på, hvordan det foregår i de danske partier. Hold da op! Så forstår jeg godt, at der kun er tre procent af danskerne, der er medlem af et parti, siger Johnny Killerup.