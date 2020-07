Nok er nok. Farvel og tak, Pernille Vermund.

Nye Borgerliges tidligere sekretariatschef Johannes Lumholt er færdig med partiet.

Han skiftede ellers fra De Konservative til Nye Borgerlige tilbage i 2015, og året efter fik han i en periode den magtfulde position som sekretariatschef.

Ligeledes sad han i Nye Borgerliges forretningsudvalg sammen med blandt andre partiformand Pernille Vermund.

Tidligere sekretariatschef i Nye Borgerlige mener, at Pernille Vermunds parti er blevet alt for liberale til ham. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Tidligere sekretariatschef i Nye Borgerlige mener, at Pernille Vermunds parti er blevet alt for liberale til ham. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

»Den gang jeg gik ind i Nye Borgerlige, var det et nationalkonservativt projekt, siden blev det et meget liberalt projekt,« siger han.

Johannes Lumholt springer i stedet over til Dansk Folkeparti, og han har planer om at stille op for partiet til det kommende kommunalvalg i Sorø.

Netop Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har den seneste tid haft ret intense opgør.

I flere meningsmålinger har Nye Borgerlige overhalet Dansk Folkeparti, og det har tydeligvis fået flere markante DF-politikere til at reagere.

Pia Kjærsgaard (DF) til åbent samråd om nedlæggelse af Udlændinge Center Nordsjælland på Christiansborg, tirsdag den 18. februar 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Pia Kjærsgaard (DF) til åbent samråd om nedlæggelse af Udlændinge Center Nordsjælland på Christiansborg, tirsdag den 18. februar 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Først beskyldte den tidligere DF-formand Pia Kjærsgaard Pernille Vermund for at lægge skjul på, hvad partiet egentlig mener om den økonomiske politik.

Nu har Morten Messerschmidt skruet yderligere op for den interne kamp ved at beskylde Nye Borgerlige for at ville 'banke det danske velfærdssamfund tilbage til stenalderen'.

Johannes Lumholt er da heller ikke uenig i den vurdering.

»Man kan sige, at partiet har et ønske om, at Danmark bliver Schweiz version 2.0. Det er meget tydeligt i kommunikationen både internt og udadtil, hvor vellykket alting er i Schweiz. Så bliver det to helt forskellige vælgergrupper, man appellerer til,« siger han.

Partiet har et ønske om, at Danmark bliver Schweiz version 2,0 Johannes Lumholt til B.T.

Samlet vurderer Johannes Lumholt, at Nye Borgerlige lige har været et skridt foran Dansk Folkeparti i udlændingepolitikken og samtidig været mere liberale end Liberal Alliance.

En strategi, han har fået nok af.

»Det har været en bevidst strategi hele vejen igennem at være lige et skridt mere kritiske på udlændingeområdet og så også lige være et skridt mere liberale end Liberal Alliance,« siger Johannes Lumholt.

Pernille Vermund har mandag langet hårdt ud efter Dansk Folkeparti.

Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt langer ud efter Nye Borgerliges politik. »Deres social- og økonomipolitik minder meget om USA, hvor man selv skal klare sig, og velfærdsstaten bankes tilbage til stenalderen,« siger han blandt andet. Foto: Philip Davali Vis mere Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt langer ud efter Nye Borgerliges politik. »Deres social- og økonomipolitik minder meget om USA, hvor man selv skal klare sig, og velfærdsstaten bankes tilbage til stenalderen,« siger han blandt andet. Foto: Philip Davali

Det skete som reaktion på den seneste kritik fra Morten Messerschmidt.

»Dansk Folkeparti er simpelthen ikke et borgerligt parti. DF er et rødt system-parti, der har mistet respekten for, at det er almindelige mennesker, der skal tjene de penge, som politikere bruger,« siger hun til B.T.

Hun vil ikke forholde sig til den kritiske udmelding fra den tidligere sekretariatschef hos Nye Borgerlige.

»Det har jeg ingen kommentarer til,« siger hun.