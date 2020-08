To unge mænd med masker og mørkt tøj stirrede på Jørn Lavdal, der stod i sin carport.

Pludselig trak den ene af mændene en kniv frem og sagde:

»Vi skal have dine bilnøgler.«

Nu måtte Jørn Lavdal handle hurtigt.

Det var nøglerne til denne Skoda Octavia en maskeret røver bevæbnet med kniv forsøgte at få Jørn Lavdal til at aflevere. Dramaet skete lige i den her carport ved siden af Jørn Lavdals rækkehus i Silkeborg. Foto: Rasmus Laurvig. Vis mere Det var nøglerne til denne Skoda Octavia en maskeret røver bevæbnet med kniv forsøgte at få Jørn Lavdal til at aflevere. Dramaet skete lige i den her carport ved siden af Jørn Lavdals rækkehus i Silkeborg. Foto: Rasmus Laurvig.

»Hjælp,« råbte Jørn Lavdal og skyndte sig at løbe sin vej.

»Jeg tænkte det var bedst at løbe min vej, da han tog en kniv frem og gik hen imod mig,« fortæller 68-årige Jørn Lavdal, da B.T. møder ham i rækkehuset med carport lige syd for Silkeborg Langesø.

Truslen med kniv mod Jørn Lavdal skete om eftermiddagen 27. februar 2016 og er langt fra eneste kriminelle handling fra 19-årige KKA, som er gerningsmandens initialer.

Han er nemlig en regulær vaneforbryder.

Samlet blev KKA 3. maj sidste år dømt for at have begået i alt 19 forbrydelser.

Heriblandt forsøget på knivrøveri mod Jørn Lavdal, der skete tre år tidligere.

Alligevel fik han en markant strafrabat på grund af sin unge alder og – ikke mindst – for den meget lange ventetid fra første anmeldelse til dom.

»KKA skal straffes med tre års fængsel. Seks måneder skal afsones nu. Resten af straffen skal ikke afsones,« står der direkte i dombogen, B.T. har fået aktindsigt i.

Jørn Lavdal råbte på hjælp og flygtede Dombogen 3. maj om KKAs forbrydelser

I dombogen fremgår også, at KKA allerede i 2015 var dømt to års betinget fængsel for tyveri og ildspåsættelse af andres ejendomme.

Forbrydelserne er altså stået i kø fra KKA's side.

Og andre var ikke så heldige som Jørn Lavdal.

Kun fire timer efter forsøget på at røve bilnøglerne hjemme hos Jørn Lavdal truede han en buschauffør med samme kniv.

Hit med pengene - også sedlerne KKA med kniv og maskering til buschauffør

Buschaufføren blev bange og udleverede straks 1.900 kr. til ham.

To dage senere, 29. marts 2016, gjorde han det igen.

»Giv mig pengene,« sagde maskeklædte KKA med kniv i hånden til en kvindelig ekspedient hos McDonald's i Vejle.

Hun udleverede 1.217 kr. fra kassen til ham, men det var dog ikke nok for KKA.

To gange har KKA iklædt maske og med en kniv i hånden røvet McDonalds i henholdsvis Vejle og Horsens. Det er sket ved at true ansatte til at udlevere penge fra kasseapparaterne. Foto: Saul LOEB Vis mere To gange har KKA iklædt maske og med en kniv i hånden røvet McDonalds i henholdsvis Vejle og Horsens. Det er sket ved at true ansatte til at udlevere penge fra kasseapparaterne. Foto: Saul LOEB

Samme nat – helt præcist kl. 00.38 – lavede han præcist samme form for røveri med maske og kniv.

Denne gang var det en ansat hos McDonald's i Horsens, der blev truet til at udlevere 5.057 kr. fra kassen.

Og forbrydelserne fortsatte og fortsatte.

Ja, faktisk både på Sjælland og Lolland-Falster, hvor han senest blev taget i at være i besiddelse af hash, gasspray og 23 slagvåben i den lille by Eskildstrup.

Jørn Lavdal er langt fra ene om at være truet af KKA med en kniv. Mens han stak af, lykkedes det dog KKA at stjæle penge fra både buschaffør og McDonalds. Foto: Rasmus Laurvig Vis mere Jørn Lavdal er langt fra ene om at være truet af KKA med en kniv. Mens han stak af, lykkedes det dog KKA at stjæle penge fra både buschaffør og McDonalds. Foto: Rasmus Laurvig

Alligevel fik KKA altså en klar og yderst markant strafrabat ved den endelige dom.

Jørn Lavdal er langtfra eneste offer for forbrydelse, der har oplevet, at gerningsmand har fået mildere dom på grund af den lange ventetid.

Samme oplevelser har ofrene Silas Lund, Jeanica Holm Christensen og vidnet Karin Kjelsmark været ude for.

Ja, samlet har dømte i 68 sager siden 2014 fået mildere dom grundet den lange ventetid, viser en opgørelse, justitsminister Nick Hækkerup (S) bad om, efter B.T. fortalte om strafrabatten til manden bag overfaldet på Silas Lund.

Ligesom Jørn Lavdal har Silas Lund som offer for kriminalitet oplevet, at gerningsmanden fik en strafrabat på grund af lang ventetid fra anmeldese til dom. For Silas Lund endte en bytur i København 29. marts 2018 med en brækket næse, en hjernerystelse og flere tandskader. Hele 532 dage gik der fra anmeldelse til Københavns Politi til selve dommen for vold skete 12. september 2019. Den voldsdømte slap så for fængsel grundet ventetiden. Foto: Privat Vis mere Ligesom Jørn Lavdal har Silas Lund som offer for kriminalitet oplevet, at gerningsmanden fik en strafrabat på grund af lang ventetid fra anmeldese til dom. For Silas Lund endte en bytur i København 29. marts 2018 med en brækket næse, en hjernerystelse og flere tandskader. Hele 532 dage gik der fra anmeldelse til Københavns Politi til selve dommen for vold skete 12. september 2019. Den voldsdømte slap så for fængsel grundet ventetiden. Foto: Privat

Og meget tyder på, at endnu flere kriminelle i fremtiden kan få strafrabat på grund af den lange ventetid.

Som BT fredag kunne fortælle, viser helt nye tal, at ventetiden alene hos politiet har sat helt ny rekord. Derfor er det et hovedpunkt til de kommende politiforhandlinger, politikerne starter på tirsdag.

»Jeg synes ikke, at det er i orden, han har fået mildere dom, fordi sagen er trukket så meget ud,« lyder det fra Jørn Lavdal.

B.T. har fremlagt den lange sagsbehandlingstid og Jørn Lavdals kritik for Laila Nitschke, der er retspræsident hos Retten i Viborg.

Retspræsident hos Retten i Viborg, Laila Nitschke, beklager det lange forløb i sagsbehandling af blandt andet forsøget på knivrøveri mod Jørn Lavdal i Silkeborg. Samtidig erkender hun, at Retten i Viborg mangler ressourcer til at tage sig af de mange sager, der strømmer ind. Foto: Privat Vis mere Retspræsident hos Retten i Viborg, Laila Nitschke, beklager det lange forløb i sagsbehandling af blandt andet forsøget på knivrøveri mod Jørn Lavdal i Silkeborg. Samtidig erkender hun, at Retten i Viborg mangler ressourcer til at tage sig af de mange sager, der strømmer ind. Foto: Privat

Ifølge dombogen er det nemlig ved Retten i Viborg, sagen mod KKA er trukket i langdrag, og derfor er hovedårsag til strafrabatten.

»Jeg vil 100 procent beklage over for ofrene og de tiltalte, at sagerne ikke bliver behandlet i den takt, de bliver begået. Det er uheldigt både for ofrene og de tiltalte. Problematikken er jo, at der hele tiden er sager, der skal prioriteres foran andre,« siger Laila Nitschke.

Så for Jørn Lavdal vil du 100 procent gerne beklage?

»Jeg beklager det hele. At sagerne ikke behandles så hurtigt som muligt, det beklager jeg. Vi gør alt, så godt vi kan for at få sager afsluttet så hurtigt som muligt, men det har vi ikke ressourcer til,« siger hun.

Retspræsidenten erkender, at Jørn Lavdal langtfra er eneste offer, der har måttet affinde sig i den lange ventetid, når sagerne er sendt fra politiet og over i landets byretter til dom.

De seneste år er der nemlig sket en klar stigning i sager, der er havnet hos Retten i Viborg. En bekymring, dommerne også har andre steder i landet.

»Det ideelle er, at vi har ressourcer til at afvikle sager i den takt, de kommer ind. Men det har vi ikke i øjeblikket, og det har vi ikke haft længe,« siger Laila Nitschke og tilføjer:

»Jeg vil allerhelst bare behandle sagerne i den takt, de kommer ind, så vi ikke sidder med gamle sager, hvor vi ikke ved, om vidnerne kan huske, hvad der skete tre år tilbage. Det er meget utilfredsstillende.«