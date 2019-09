Jørgen Leth er ingen stor fan af Donald Trump, og han ønsker ikke ret meget godt for den amerikanske præsident.

Det blev tydeligt i programmet 'Spørge Jørgen' på Radio24syv i onsdags, hvor Leth var klar i mælet omkring Trump.

»Jeg synes bare, han skal dø,« sagde han, da han blev spurgt, om han vil savne Trump, når han ikke er præsident mere.

Jørgen Leth tilføjede, at han ikke forstår, hvorfor der ikke er nogle gammeldags attentatmænd mere.

»Jeg savner sådan et friskt præsidentmord. Det gør jeg altså.«

Under snakken om Donald Trump begyndte Leth at beskrive en filmscene, hvor en kvinde skyder sin mand på en restaurant med et gevær.

Det fik medværten Zissel Astrid Kjertum-Mohr til at spørge Leth, om han synes, at Trump fortjener sådan en martyrdød, som han vil blive husket for.

»Jeg er sgu ligeglad. Han skal bare væk, synes jeg,« var Jørgen Leths svar.

Mads Brügger, der programchef hos Radio24syv, mener, at man godt kan stå inde for, hvad der blev sagt i programmet.

»Det er stærk tobak. Min grænse går ved, om man direkte opfordrer til vold, og det synes jeg ikke, at han gør, og derfor går det udmærket an, og vi kan stå inde for udtalelserne,« siger han til B.T.

Han tilføjer, at man skal huske, at Radio24syv er forpligtet til at have værter og medvirkende med personlige og markante holdninger.

Brügger understreger, at det ikke er første gang, at Jørgen Leth er klar i spyttet omkring sine holdninger til Donald Trump. Senest var i 2017, hvor han kaldte den amerikanske præsident for et 'monster'.

Jørgen Leth slutter med at sige, at han er klar over, at udtalelserne er udover det sædvanlige.

»Jeg ved godt, det her er langt ude at tale om, men jeg synes, der skal være dødsstraf til sådan nogle som Trump - det synes jeg, der skal.«

Zissel Astrid Kjertum-Mohr spurgte til sidst Leth, om han synes, det er for langt ude, hvortil han svarede nej.

'Spørge Jørgen' er et program på Radio24syv, der bliver sendt hver onsdag, hvor Jørgen Leth svarer på spørgsmål fra lytterne.