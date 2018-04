Omskæring af små drengebørn er en central del af jødedommen, lyder det, mens politikere gør deres stilling op.

København. Hvis Folketinget vedtager en aldersgrænse for omskæring af drenge, vil det i praksis være et forbud.

Det vurderer formanden for Det Jødiske Samfund, Dan Rosenberg Asmussen, efter at debatten er blusset op på Christiansborg som følge af et borgerforslag om en mindstealder på 18 år.

- En aldersgrænse på 18 år udgør de facto et forbud. For jødisk tradition er, at drengebarnet omskæres på ottendedagen, hvor det er ukompliceret og ufarligt, når man følger myndighedernes retningslinjer, siger Rosenberg Asmussen.

- Det er mere kompliceret og risikofyldt, når drengen er 18 år. Desuden vil man i traditionelle jødiske kredse være afskåret fra at stå bar mitzwah på samme måde som den kristne dåb er en forudsætning for konfirmationen.

Borgerforslaget om en aldersgrænse har onsdag samlet over 37.000 underskrifter.

Men selv hvis det ikke skulle nå op på de 50.000, der vil få Folketinget til at behandle det, vil SF fremsætte et lignende beslutningsforslag, har partiets sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen bebudet.

Folketingets Administration har dog vurderet, at forslaget måske er i strid med Grundlovens bestemmelser om religionsfrihed. Det mener Det Jødiske Samfund, at det er.

- Det er uproportionalt at kriminalisere denne tradition, når samfundet i en lang række andre situationer ikke blander sig i forældrenes beslutninger, mener Dan Rosenberg Asmussen.

- For eksempel blander samfundet sig ikke i, om forældre udsætter børn for passiv rygning. Eller om kvinder drikker alkohol under graviditeten. Om børn udsættes for dårlig kost eller manglende motion, remser han op.

- Man komme måske med anbefalinger på disse områder, men man kriminaliserer ikke forældrene. Med borgerforslaget lægger man op til at kriminalisere jødiske forældre, der kun ønsker at gøre det bedste for deres børn.

Lena Nyhus, der som forkvinde for organisationen Intact Denmark står bag borgerforslaget, mener derimod, at det handler om at beskytte børns grundlæggende rettigheder.

- Hvis man skal have ændret på sine kønsorganer, mener vi, at det er noget, man skal beslutte selv som voksen, siger hun.

- Det handler om retten til kropslig selvbestemmelse og om retten til religiøs selvbestemmelse også.

Vedtages forslaget, vil det ifølge Dan Rosenberg Asmussen blive set som et signal om, at "400 års tradition for tillid til og tolerance for minoriteten opsiges."

- Man siger, at danske jøder må aflægge sig sine traditioner for at blive accepteret i det danske samfund. Man hindrer dem i at udøve deres religion.

- Vi opfatter det som dybt krænkende og udskammende, siger han.

/ritzau/