13. juli er der nordisk-amerikansk topmøde i Helsinki med med stats- og regeringscheferne fra Sverige, Norge, Finland og Island.

Men også USAs præsident, Joe Biden, og Danmarks statminister, Mette Frederiksen, som for nyligt mødtes i Det Hvide Hus, kommer til at deltage. Det skriver Statsministeriet i sit nyhedsbrev.

»I en tid, hvor den geopolitiske situation er i opbrud, og der er krig i Europa, er det vigtigt, at vi i Norden står tæt sammen med vores allierede. Og her er USA den vigtigste. Med Finlands optagelse i NATO, står de nordiske allierede sammen som en stærk partner for USA. Jeg ser frem til, at vi i en tæt kreds kan drøfte de mange store udfordringer, vi står overfor,« siger statsminister Mette Frederiksen.

De emner, som skal diskuteres, er blandt andet krigen i Ukraine, grøn omstilling og så en opfølgning på det NATO-topmøde, som skal afholdes i Vilnius 11. og 12. juli.

Efter mødet mellem de to i begyndelsen af juni, kunne Mette Frederiksen fortælle, at Joe Biden havde fortalt hende, at USA anser Danmark for at være en af landets nærmeste og bedste allierede. I samme ombæring afviste den danske statsminister, at hun er kandidat til jobbet som NATOs næste generalsekretær.

»Jeg er ikke kandidat til noget andet job, end at være statsminister i Danmark. Det var jeg før, og det er jeg også nu,« lød det.