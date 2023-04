Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lars Findsen prøver lykken som selvstændig med egen virksomhed.

Efter et helt arbejdsliv som embedsmand er den hjemsendte spionchef sprunget ud som direktør i eget firma, skriver Finans.

Han har tidligere ejet et firma med sin bror, men det har han nu helt overtaget ejerskabet af under navnet Rådhusvej Charlottenlund ApS.

Lars Findsen er administrerende direktør, og ifølge cvr-registeret skal firmaet bruges til at »udøve skribentvirksomhed, foredragsvirksomhed, rådgivnings- og konsulentvirksomhed.«

Lars Findsen, tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, bliver direktør i et nyt firma, mens han venter på retssagen mod ham. (Arkivfoto) Foto: Mathias Svold Vis mere Lars Findsen, tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, bliver direktør i et nyt firma, mens han venter på retssagen mod ham. (Arkivfoto) Foto: Mathias Svold

Til Finans fortæller den tiltalte spionchef, at han er blevet tvunget til at tænke nyt, efter at sagen om skandalen i Forsvarets Efterretningstjeneste begyndte at rulle.

Siden har Findsen ernæret sig som forfatter, konsulent og foredragsholder.

»Ja, det ville jeg godt kunne. Det er så ikke relevant lige nu, fordi jeg stadig får løn fra FE. Men det kan jo udvikle sig, afhængigt af hvad der sker med sagen mod mig. Jeg prøver at leve som om, at sagen ikke er der og bruge min tankevirksomhed på, hvad jeg skal beskæftige mig med fremover. Når man har været embedsmand i 30 år, er det interessant at tænke på, hvad man kan byde ind med og finde ud af, hvad der er efterspørgsel efter,« siger han.

Findsen, der i dag er 58 år, har været øverste chef for Forsvarets Efterretningstjeneste siden 2015.

Lars Findsen, tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, bliver direktør i et nyt firma, mens han venter på retssagen mod ham. (Arkivfoto) Foto: Mathias Svold Vis mere Lars Findsen, tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, bliver direktør i et nyt firma, mens han venter på retssagen mod ham. (Arkivfoto) Foto: Mathias Svold

I forlængelse af en kritisk pressemeddelelse fra det uafhængige kontrolorgan Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) i august 2020 blev Lars Findsen fritaget for tjeneste.

Også andre FE-ansatte blev hjemsendt.

I december 2021 blev han anholdt, da han landede i Københavns Lufthavn. Han blev mødt med sigtelser om at have røbet højt klassificerede oplysninger og blev varetægtsfængslet af en dommer i Københavns Byret.

Fængslingen blev ad omgange forlænget. Men i februar 2022 indbragte han spørgsmålet om fortsat frihedsberøvelse til Østre Landsret, der bestemte, at han skulle løslades.

Lars Findsen sad fængslet i 71 dage.

Flere medier har beskrevet, at Lars Findsen mistænkes for at have ført samtaler med journalister, familiemedlemmer og en kollega om statshemmeligheder.

Han nægter sig skyldig.

Der er siden rejst tiltale mod ham for at have lækket højt fortrolige oplysninger. Det hemmeligholdes, hvad han nærmere skulle have sagt.

Forløbet omkring hans hjemsendelse og andre begivenheder har Lars Findsen beskrevet i bogen 'Spionchefen', der udkom på Politikens Forlag i oktober.

I bogen bliver der blandt andet udtrykt kraftig kritik af den tidligere S-regering for håndteringen af sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Bogen blev revet væk fra hylderne hos flere forhandlere og satte salgsrekord hos Saxo.