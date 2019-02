'Hvorfor er der ikke flere ikke-vestlige 3 generations indvandrere, som hedder Ida, Emma, Oliver og Victor?'

Sådan starter et Twitter-opslag fra Joachim B. Olsen, der efterfølgende er blevet kritiseret heftigt på de sociale medier.

Ifølge Liberal Alliance-politikeren er det 'tankevækkende', at man ikke ser flere ikke-vestlige tredjegenerations indvandrere give deres børn 'traditionelle danske navne'.

Hvorfor er der ikke flere ikke-vestlige 3 generations indvandere, som hedder Ida, Emma, Oliver og Victor? Man må kalde sine børn, hvad man vil. Men jeg synes, det er tankevækkende, at ikke flere har traditionelle danske navne, når man på tredje generation bor i Danmark. #dkpol — Joachim B. Olsen (@JoachimBOlsen) 31. januar 2019

Langt fra alle er dog enige i den betragtning.

'Det Joachim-B-Olsen-tweet er noget af det mest latterlige, jeg længe har set. Men det er ikke sjovt. For den konstante mistænkeliggørelse af nydanskere gør mig trist,' skriver Radikale Venstre-politikeren Zenia Stampe i et Facebook-opslag, hvor hun tager afstand fra Joachim B. Olsens tweet.

Og hun er bestemt ikke den eneste.

Nærmest på sekundbasis dukker der opslag op på Twitter, hvor der tages afstand fra Liberal Alliance-politikerens kontroversielle udmelding.

'Er ikke noget jeg tænker over og synes faktisk det er charmerende med de forskellige navne. De skal da ikke alle hedde Karen, Maren og Mette,' skriver brugeren KatheBerry1952 blandt andet.

Generelt hævder mange af kritikerne, at det er et uliberalt synspunkt, som Joachim B. Olsen fremfører, men det er slet ikke det største problem.

Politikeren spørger nemlig, hvorfor der ikke er flere indvandrere, der benytter de mere 'traditionelle danske navne som Ida, Emma, Oliver og Victor?'.

Har Joachim B. Olsen ret i, at det er tankevækkende, når ikke flere 3. generations indvandrere giver deres børn navne som Emma, Oliver eller Ida?

Og det er så her, at flere påpeger, at de fire navne slet ikke er traditionelle danske.

Navnene har godt nok været i Danmark gennem mange generationer, men oprindeligt er de germanske, nordiske, franske og romerske.

Og det samme er tilfældet med Joachims eget navn.

'Dit navn er af hebraisk oprindelse, mit er latinsk. Samme med resten af tråden (Lars, Per, Mads, Benny, Mikkel, Jørgen). Kun Allan kommer tæt på med keltisk oprindelse. Medmindre man hedder Thor eller Gunhild skal man nok tage den med ro omkring navne,' skriver Peter Toft Jølving i sit tweet.

Det samme påpeger brugeren Dorte Olsen.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Joachim B. Olsen.