Hvilket parti gik egentlig først ind for at nedsætte arveafgiften?

Det spørgsmål er blevet genstand for en ophedet diskussion om 'ophavsretten' til forslaget mellem Liberal Alliances skatteordfører Joachim B. Olsen og Helsingørs borgmester Benedikte Kiær (K), der er tidligere folketingsmedlem og socialminister.

Joachim B. Olsen glædede sig over, at der nu tegner sig et borgerligt flertal bag at sænke arveafgiften som både Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance kalder 'urimelig'. Det er en topprioritet ved efterårets finanslovsforhandlinger, skrev Berlingske søndag. Det begejstrede Joachim B. Olsen, der delte Berlingske-artiklen på Twitter ledsaget af denne opdatering:

'Ekstremt positivt, at Det Konservative Folkeparti nu også bakker op om lavere arveafgift på finansloven. Tusind tak for det. Kristian Jensen er ligeledes positivt. Vigtigst af alt er DF ikke afvisende. Vi arbejder videre,' skrev han.

Og det fik Benedikte Kiær til tasterne.

'Undskyld mig, Joachim B. Olsen - du er mega flabet, når du skriver 'nu også' - Konservative har ønsket arveafgiften væk i årevis,' svarer hun - og linker til et blogindlæg fra 2012.

I et Ritzau-telegram fra 2006 - næsten to år før Liberal Alliance blev dannet - kan man læse, at der var splid om netop arveafgift i den daværende VK-regering.

'Det bliver ikke i denne verden, at De Konservative kommer igennem med deres forslag om at afskaffe arveafgiften - den såkaldte boafgift. Selv om De Konservatives skatteordfører, Charlotte Dyremose, foreslår en afskaffelse, så har hun ikke skatteminister Kristian Jensen (V) bag sig,' skrev nyhedsbureauet.

Så selv om der ikke er noget, der hedder ophavsret i politik, kom Det Konservative Folkeparti altså først med forslaget.

Arveafgiften indbringer i øvrigt statskassen i omegnen af 4 milliarder kroner årligt.