Værdikrigeren Joachim B. Olsen var en af dem, der måtte vinke farvel til Christiansborg efter Liberal Alliances skrækvalg i juni.

Nu har han fået et nyt arbejde.

Arbejdspladsen og arbejdsgiveren er imidlertid særdeles velkendt, for Joachim B. Olsen vender tilbage til Christiansborg - og Liberal Alliance.

Han har fået et fuldtidsjob med løn som politisk konsulent i partiets politisk-økonomiske sekretariat, skriver Berlingske.

»Jeg har da også haft mange overvejelser om det. Jeg har fået tilbud om at lave helt andre ting, men jeg har det bare grundlæggende sådan, at jeg synes, LA er et meget, meget vigtigt projekt. Det er det eneste konsistente liberale parti i Danmark,« siger Joachim B. Olsen til avisen om sit nye job.

I sin nye rolle skal han hjælpe med at genrejse Liberal Alliance, der ifølge Joachim B. Olsen er i 'en overlevelseskamp'.

Ham skal i sit nye job arbejde med Liberal Alliances politik på den lange bane og arbejde tæt sammen med tre tilbageværende medlemmer af folketinget - især den nyvalgte formand Alex Vanopslagh.

Joachim B. Olsen, der har vundet sølv ved OL i kuglestød i 2004, sad otte år i Folketinget for Liberal Alliance, men røg ud i kulden ved valget i juni.

Politisk leder Anders Samuelsen, Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Joachim B. Olsen fotograferet under valgkampen i maj 2019. Ammitzbøll-Bille har siden forladt partiet og stiftet Fremad. Foto: Philip Davali Vis mere Politisk leder Anders Samuelsen, Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Joachim B. Olsen fotograferet under valgkampen i maj 2019. Ammitzbøll-Bille har siden forladt partiet og stiftet Fremad. Foto: Philip Davali

Han var klar i mælet, da han en uge efter valget analysede, hvorfor resultatet blev så katastrofalt for både ham og partiet.

I et interview med Weekendavisen gav Joachim B. Olsen udtryk for, at den daværende partiledelse med formand Anders Samuelsen i spidsen valgte den forkerte strategi, da man fremsatte ultimative krav om en skattelettelse på fem procent og truede med at vælte Lars Løkkes regering, hvis den daværende statsministers politik ikke var borgerlig nok.

»Jeg har stået i mit bagland og kigget folk ind i øjnene og sagt, at vi vælter Lars Løkke. For det var det, vi fik at vide. Og det bakkede jeg op om. Jeg har reelt stået og løjet vores vælgere op i ansigtet, men jeg vidste ikke, at jeg løj. Jeg troede 100 procent på, at vi ville vælte regeringen. Jeg stolede på, hvad der blev sagt, og fik endda at vide, at det var vigtigt at få skabt et billede af, at det ville ske,« siger Joachim B. Olsen til Weekendavisen og tilføjede, at det gjorde ondt på ham, da han senere opdagede, at ledelsen samtidig sad og forhandlede om ministerposter med Løkke.

Joachim B. Olsen fortæller til Berlingske, at han bliver modregnet i det eftervederlag, han som tidligere folketingsmedlem har ret til, idet han er ansat på fuldtid og får løn for sit nye job.