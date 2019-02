Søndag kunne man læse et langt interview med den socialdemokratiske gruppeformand Henrik Sass Larsen i Politiken, hvor han fortæller, at han har været syg med en depression.

Siden da har han ikke udtalt sig til pressen.

»Det kan ikke være pressens opgave at vurdere, hvorvidt man som politiker er rask nok til, at man kan svare på spørgsmål,« siger Joachim B. Olsen, der er erhvervs- og beskæftigelsesordfører i Liberal Alliance, til B.T.

Han kritiserer Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, der skriver på både Facebook og Twitter, at pressen bør lade Henrik Sass Larsen være.

(Arkivfoto) Socialdemokraternes Benny Engelbrecht Foto: David Leth Williams Vis mere (Arkivfoto) Socialdemokraternes Benny Engelbrecht Foto: David Leth Williams

»Hensynet til at journalister kan stille kritiske spørgsmål, er større end hensynet til politikernes fysiske og mentale helbred,« siger Joachim B. Olsen.

Han fortæller, at havde han været kollega til Henrik Sass Larsen og havde kendt til politikerens depression, så ville han formentlig have rådet ham til at sygemelde sig.

»Når man har et ansvarsfuldt job og bliver syg, så må man melde sig syg,« siger LA-politikeren og fortsætter:

»Vi (politikere red.) tager beslutninger, der har konsekvenser for rigtige mennesker i den virkelige verden.«

(Arkivfoto) Portræt af Henrik Sass Larsen (S) Foto: Asger Ladefoged Vis mere (Arkivfoto) Portræt af Henrik Sass Larsen (S) Foto: Asger Ladefoged

Blev LA-politikeren selv syg af en depression, så ville han sygemelde sig, fortæller han.

Joachim B. Olsen fremhæver, at Henrik Sass Larsen fortæller i interviewet til Politiken, at en del af årsagen til depressionen skyldes et pres fra pressen og medierne.

»Man kan jo ikke rigtig bebrejde pressen, at de stiller spørgsmål, selvom man er syg. Hvor skulle de vide det fra, hvis man ikke selv fortæller det,« siger han.

Det er vigtigt for Joachim B. Olsen at understrege, at det selvfølgelig er synd for gruppeformanden, at han har kæmpet med psykisk sygdom, og at han er glad for, at Henrik Sass Larsen er rask igen.