Joachim B. Olsen er klar i mælet, når han her en god uges tid efter valget analyserer, hvorfor resultatet blev så katastrofalt for både ham og partiet.

»Jeg har stået og løjet vores vælgere op i ansigtet, men jeg vidste ikke, at jeg løj,« lyder det nu fra den liberale værdikriger.

Da stemmerne var talt op efter folketingsvalget grundlovsdag, stod det klart, at Liberal Alliance havde mistet ni mandater, og at flere prominente medlemmer af partiet måtte vinke farvel til deres stol i folketingssalen.

Blandt dem Joachim B. selv, partistifter Anders Samuelsen og politisk ordfører Christina Egelund.

Politisk leder Anders Samuelsen, Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Joachim B. Olsen fotograferet under valgkampen i maj 2019. Foto: Philip Davali Vis mere Politisk leder Anders Samuelsen, Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Joachim B. Olsen fotograferet under valgkampen i maj 2019. Foto: Philip Davali

Det vragede folketingsmedlem blander sig nu i den kritik, som blandt andre den genvalgte Henrik Dahl rejste af partitoppen efter valget. Dahl anklagede dagen derpå Samuelsen for nepotisme og mente, at partiet var blevet til grin ved at gå i regering.

I et interview med Weekendavisen siger Joachim B. Olsen, at ledelsen valgte den forkerte strategi, da man fremsatte ultimative krav om en skattelettelse på fem procent og truede med at vælte Lars Løkke, hvis statsministerens politik ikke var borgerlig nok.

Joachim B. Olsen mener, at det hele begyndte at gå skævt, da Liberal Alliance krævede, at de fem procent skulle stå i regeringsgrundlaget.

Det krav rejste nemlig helt naturligt spørgsmålet, hvad partiet ville gøre, hvis Løkke ikke kunne leverede det krav.

Ifølge den tidligere arbejdsmarkeds- og erhvervsordfører skulle Løkke tro, at det lille liberale parti var villige til at vælte ham, men det var en fejl at sige det højt.

»Jeg har stået i mit bagland og kigget folk ind i øjnene og sagt, at vi vælter Lars Løkke. For det var det, vi fik at vide. Og det bakkede jeg op om. Jeg har reelt stået og løjet vores vælgere op i ansigtet, men jeg vidste ikke, at jeg løj. Jeg troede 100 procent på, at vi ville vælte regeringen. Jeg stolede på, hvad der blev sagt, og fik endda at vide, at det var vigtigt at få skabt et billede af, at det ville ske,« siger han til Weekendavisen og tilføjer, at det gjorde ondt på ham, da han senere opdagede, at ledelsen samtidig sad og forhandlede om ministerposter med Løkke:

»Og det har været det værste for mig personligt ved hele denne oplevelse. Det sidder stadig i kroppen. Vi var midt i en offentlig konfliktoptrapning, og mens jeg stod og sagde de ting, sad Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll og forhandlede med Lars Løkke om at gå i regering. Ingen i folketingsgruppen vidste, at vi på det tidspunkt var på vej i regering,« siger han til avisen.

Joachim B. erkender, at ledelsen af et parti skal have et vist råderum, men at alle i folketingsgruppen - ham selv inklusiv - måbede, da det gik op for dem, hvad der foregik.