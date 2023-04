Lyt til artiklen

Nye Borgerlige er tirsdag blevet en mand fattigere i folketingsgruppen, efter Peter Seier Christensen er blevet stresssygemeldt på ubestemt tid.

Hans arbejde bliver fordelt mellem Nye Borgerliges folketingsmedlemmer Kim Edbjerg Andersen og Pernille Vermund, for man har valgt ikke at indsætte en suppleant. Men den beslutning kan vise sig at blive meget hård for især Kim Edbjerg Andersen, siger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

»I praksis kommer Kim Edbjerg til at skulle have alle Nye Borgerliges ordførerskaber, for Pernille Vermund kommer til at have fokus på at skabe opmærksomhed om partiet som formand.«

»Han skal simpelthen passe hele biksen, og det er en umulig opgave. Arbejdsbyrden er simpelthen for stor, så han bliver nødt til at prioritere de ordførerskaber, der er ekstra vigtige for Nye Borgerlige,« siger han.

Hvis Nye Borgerlige havde valgt at bruge en suppleant til at overtage Peter Seier Christensens opgaver, ville det have været forhenværende medlem og næstformand i partiet Henriette Ergemann, der skulle i spil.

»Det havde de fået absolut ingenting ud af, for hun havde jo været løsgænger,« forklarer Joachim B. Olsen, der tilføjer, at det næsten ikke kan lade sig gøre at »være mere presset, end Nye Borgerlige er lige nu«.

»Lige om lidt mister de også gruppestøtten, fordi de kun har tre folketingsmedlemmer, og så er der en masse medarbejdere, der skal fyres,« siger B.T. politiske kommentator.

Henriette Ergemann blev valgt til næstformand i partiet, men måtte hurtigt forlade posten igen, efter at B.T. og Ekstra Bladet kunne afsløre en række opsigtsvækkende kommentarer på hendes sociale medier.

For eksempel skrev hun, at hun fik blødningsforstyrrelser, hvis hun var sammen med personer, der har modtaget en vaccine mod covid-19.

Derudover skrev hun, at 'vaccinerne ikke virker' og har skadet 'mange tusinde' mennesker.

Desuden har Ergemann kaldt Socialdemokratiets Karen Hækkerup for 'en sindssyg kælling', som skal 'i fængsel for mord på uskyldige børn'.

Hun har forladt partiet, men er stadig suppleant for Peter Seier Christensen.

B.T. har spurgt Nye Borgerlige, hvorfor partiet ikke har givet suppleant Henriette Ergemann muligheden for at træde ind i stedet for Peter Seier Christensen. Det ønsker partiet ikke at svare på.

Ved valget i efteråret 2022 blev seks personer valgt til Folketinget for Nye Borgerlige. Men efter at Mette Thiesen og Mikkel Bjørn skiftede til Dansk Folkeparti, og Lars Boje Mathiesen blev ekskluderet fra partiet, sidder de nu blot tre i folketingsgruppen.

Under Peter Seier Christensens fravær vil der altså kun være to.