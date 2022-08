Lyt til artiklen

Inger Støjbergs navn har det med at dukke op som et spøgelse på de fleste af de politiske partiers sommergruppemøder. Konservatives møde på Egelund Slot i Nordsjælland var ingen undtagelse.

Og når det kommer til Støjberg er Søren Pape vaklende, mener B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Søren Pape er på gyngende grund, når det kommer til Støjberg,« siger Joachim B. Olsen.

Balladen er, at talrige journalister spurgte til om Søren Pape kunne acceptere, at Inger Støjberg kunne få en ministerpost i en eventuel kommende borgerlig regering med Pape som statsminister.

Og Søren Pape svarede ikke klart på spørgsmålet. Det blev til en snak om, at man måtte forholde sig til det problem, når man nåede dertil, men også at man ikke skal straffe folk ekstra, når de allerede har udstået den straf, som de rent faktisk blev dømt til.

Men Joachim B. Olsen spurgte så på B.T.s vegne:

Kan man blive folketingskandidat for Konservative, hvis man for under seks måneder siden har afsluttet en ubetinget fængselsdom, som man ikke angrer at have begået?

»Det kommer an på den kreds, som skal stille kandidaten op,« sagde Pape som understregede, at det også kunne være at ledelsen havde noget at indvende.

Da Joachim B. Olsen gentog sit spørgsmål, så uddybede Pape:

»Det kan godt være, at man ikke kan det,« sagde han.

Konservative med Konservative Folkepartis formand Søren Pape Poulsen, Rasmus Jarlov og Mette Abildgaard. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Konservative med Konservative Folkepartis formand Søren Pape Poulsen, Rasmus Jarlov og Mette Abildgaard. Foto: Liselotte Sabroe

Joachim B. Olsen mener, at Søren Pape er fanget her og ikke kan tillade sig at svare klart på spørgsmålet..

»Det er tydeligt, at han ikke vil svare på spørgsmålet, fordi det vigtigste for ham er, at nogen vil lægge mandater til, at han skal være statsminister. Også selvom de måske har en ubetinget fængselsdom med i bagagen,« siger Joachim B. Olsen..

Udover det både roser og skoser Joachim B. Olsen den konservative leder og dagens skattepolitiske udspil, som ser frem til 2030.

»Konservative fremlagde en skattepolitik, som vil sænke skatten med 40 milliarder rem mod 2030. Ros for de konkrete udspil, som var finansierede,« siger han..

»Men Pape ved godt, at den plan aldrig bliver til virkelighed ved et samlet flertal på Christiansborg. Derfor må man spørge sig selv om han har forstået at læse det politiske landskab,« siger Joachim B. Olsen..

Pape vil både fjerne topskatten, sænke bundskatten og sænke selskabsskatten. Søren Pape blev spurgt til hvad han ville foretrække, hvis han skulle vælge mellem sine skattelettelser, når der skulle indgås politiske forlig.

»For mig er det vigtigt, at vi sænker skatten for så mange danskere som muligt. Det vil sige, at vi får gjort noget ved beskæftigelsesfradraget og elafgiften, da det vil komme alle danskere til gode,« sagde han og fortsatte:

»Hvis jeg stod fast på topskatten som første prioritet, så kom jeg nok ikke så langt med det. Men derfor er det stadig vores ambition at fjerne topskatten,« forklarede Pape, som sagde at topskatten er 'marineret i misundelse'.