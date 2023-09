Morten Messerschmidts tale på landsmødet tidligere lørdag var DF-classic med 'trumpske' elementer i form af tilsvining af politiske modstandere.

Det mener B.T.’s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Det handlede om indvandrere og ældre, og det appellerer til basen. Det er sikre budskaber. Og så fik de politiske modstandere med krabasken,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Morten Messerschmidt har ro på bagsmækken og en velfungerende folketingsgruppe, men DF har ikke løftet sig i meningsmålingerne, og min vurdering er, at der ikke blev rakt ud til nye vælgergrupper.«

Det var regeringens partiledere og en – ifølge Messerschmidt – alt for anonym minister, der fik 'svinere' med på vejen.

Morten Messerschmidt langede ud efter regeringens partiledere og ældreminister Mette Kierkgaard på sin tale til DFs landsmøde. Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix Vis mere Morten Messerschmidt langede ud efter regeringens partiledere og ældreminister Mette Kierkgaard på sin tale til DFs landsmøde. Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

»Mette Frederiksen lyver i minksagen. Ellemann lyver i Elbit-sagen. Og Lars Løkke lyver hele tiden,« lød det fra Messerschmidt.

Og med henvisning til Moderaternes ældreminister Mette Kierkgaard sagde Morten Messerschmidt:

»Jeg kan ikke huske, hvad ældreministeren hedder, jeg har ikke set hende et i et halvt år,« sagde Morten Messerschmidt, som også henvendte sig direkte til Mette Frederiksen for at udstille regeringens ældrepolitik.

»På et eller andet tidspunkt opdager danskerne, at du er et fupnummer. Under valgkampen sidste år lovede Socialdemokratiet mere omsorg til de ældre, men det modsatte er sket. Det er en skandale,« siger Messerschmidt.

Til det siger Joachim B. Olsen:

»Det her er ‘trumpsk’ kommunikation. Og selvom det også er sagt lidt humoristisk, så er det grove angreb. Og det er ikke nødvendigvis dårligt for Morten Messerschmidt,« siger han.

»Når DF ligger nede omkring tre procent i meningsmålingerne, skal Morten Messerschmidt sige nogle vilde ting for at få opmærksomhed. Og her leverer han varen,« siger Joachim B. Olsen, der også bemærkede, at Morten Messerschmidt talte om at sætte militæret ind på Christiania.

»Det er et ret vildt forslag, som han godt ved, ikke har gang på jorden,« siger han.

Lørdag havde Mette Frederiksen en hovedrolle i Dansk Folkepartis Morten Messerschmidts tale på Dansk Folkepartis årsmøde. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Lørdag havde Mette Frederiksen en hovedrolle i Dansk Folkepartis Morten Messerschmidts tale på Dansk Folkepartis årsmøde. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I talen slog Dansk Folkepartis formand også fast, at Dansk Folkeparti hører til i blå blok.

»Vi er blå bloks bløde hjerte,« lød det fra Messerschmidt, der i den økonomiske politik gik til angreb på antallet af administrative medarbejdere i kommunerne, som stiger, mens der bliver færre ‘varme hænder’.

»Vil I have en verdensmålsambassadør eller bedre rengøring til de ældre, « spurgte Morten Messerschmidt retorisk.

»Det er kommunikation, der er til at forstå,« mener Joachim B. Olsen.

Han tolker også Messerschmidts understregning af, at man hører til i blå blok, som en afstandtagen til den tidligere formand Kristian Thulesen Dahls tilnærmelse til Socialdemokratiet efter kanonvalget i 2015, hvor DF fik mere end hver femte stemme.

»Det kostede partiet dyrt, fordi vælgerne vendte tilbage til Socialdemokratiet. Det er endnu en understregning af hans opgør med Kristian Thulesen Dahl-æraren,« siger Joachim B. Olsen.